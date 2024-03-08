人民网雅加达3月7日电 （记者曹师韵）3月7日，印尼最大电信运营商印尼电信公司（Telkomsel）和华为在印尼首都雅加达为该国首个5G智慧仓库和5G创新中心举行揭幕仪式。印尼通信与信息技术部邮政和信息技术资源管理与设备总局总干事伊斯梅尔、华为印尼CEO郭海龙、印尼电信公司网络总监英德拉、印尼电信公司营销总监德里克、印尼物流协会主席马亨德拉以及部分学院代表和行业合作伙伴出席揭幕仪式。

印尼通信与信息技术部邮政和信息技术资源管理与设备总局总干事伊斯梅尔出席揭幕仪式并致辞。人民网记者 曹师韵摄

5G智慧仓库利用物联网、大数据等先进技术简化运营、提升安全水平、防止人为错误、减少能源消耗并降低潜在的意外损失，革新了仓库管理模式，提高了运营效率，有利于推动印尼物流行业变得更高效、更具竞争力，实现可持续发展。5G智慧仓库和5G创新中心的落成，代表印尼向数字化转型迈出了重要一步，为实现“2045黄金印尼愿景”提供助力。

伊斯梅尔表示：“华为5G智慧仓库既是行业先例，也是生态合作典范。传统行业通过与5G技术实时、无缝集成实现数字化，产生的收益将惠及各行各业。”

华为印尼CEO郭海龙在揭幕仪式发表讲话。人民网记者 曹师韵摄

郭海龙强调，华为致力于助力印尼政府和行业伙伴抓住数字化转型机遇。他表示：“在去年于梭罗举行的5G产业峰会上，我们与行业伙伴一起承诺推动5G生态发展。5G智慧仓库的落成，展示了5G技术赋能印尼传统行业的价值。”

华为5G创新中心内景。人民网记者 曹师韵摄

英德拉说，5G智慧仓库及5G创新中心的部署，将开启印尼物流变革新时代，提升物流管理能力和运营效率。印尼电信公司将与华为、行业协会、学界等利益相关方协同合作，推进印尼数字经济发展，助力印尼实现包容性和可持续性经济转型。

华为5G智能仓库里，工作人员正在利用智能系统办公。人民网记者 曹师韵摄

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