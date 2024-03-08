人民网乌兰巴托3月8日电 （记者霍文）6日晚，中国驻蒙古国大使馆在此间举办“三八”国际妇女节招待会，蒙古国国家大呼拉尔副主席奥登图雅、劳动和社会保障部部长布勒根图雅、红十字会秘书长宝劳尔玛以及政商学等各界妇女代表，各国驻蒙使节以及我驻蒙古使馆女外交官等近200人出席。

沈敏娟大使致辞。人民网记者 霍文摄

中国驻蒙古国大使沈敏娟邀请来宾观看中国妇女脱贫攻坚记录片，介绍了正在举行的中国“两会”，表示新中国成立75年来，妇女享有越来越高的社会地位。“妇女能顶半边天”，中国妇女将继续为中国式现代化做出重要贡献。

沈敏娟积极评价蒙古国妇女事业发展，表示今年是中蒙建交75周年，中方愿同蒙方妇女界加强交流合作，共同推动两国国家建设和两国友好关系发展。

沈敏娟大使接受蒙古媒体采访。人民网记者 霍文摄

沈敏娟说，中方对蒙古国遭受严重冰雪灾害感同身受，此前中国中央政府和内蒙古自治区向蒙方提供了紧急救灾款物。灾情发生以来，不少在蒙中国企业向牧民捐助饲草、燃油、现金，积极参与当地救援行动。大庆塔木察格公司及时将被大雪所困的孕妇及时达至医院安全分娩，令人感动。

沈敏娟向蒙古国红十字会秘书长宝劳尔玛转交了中国驻蒙使领馆馆员、在蒙中资企业提供的捐助，以及北京红十字会提供的现汇援助，希望能支持蒙古红会更好开展救助，为灾区牧民特别是女性牧民带去温暖和力量。

蒙古国国家大呼拉尔副主席奥登图雅积极评价蒙中关系和两国妇女地位作用，赞赏中方及时向灾民伸出援手，表示今年是蒙中建交75周年、友好合作关系条约签订30周年、全面战略伙伴关系建立10周年，期待两国举办更多丰富多彩、富有意义的活动，进一步深化两国友谊与合作。

沈敏娟大使向宝劳尔玛（左）秘书长转交捐款。人民网记者 霍文摄

蒙古国红十字会秘书长宝劳尔玛感谢中方雪中送炭，表示将把中方爱心与支持及时送到牧民家中，助力牧民战胜雪灾。

现场剪纸体验。人民网记者 霍文摄

招待会上，中国留学生表演了精彩的歌舞节目，孔子学院老师展示了茶艺、书法、剪纸等传统文化，吸引来宾驻足欣赏体验，气氛欢快热烈。来宾们纷纷为中国妇女事业发展点赞，为中国使领馆和企业为灾区献爱心点赞。

现场书法体验。人民网记者 霍文摄

孔院教师展示剪纸。人民网记者 霍文摄

呼麦演唱。人民网记者 霍文摄

古筝表演。人民网记者 霍文摄

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