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“中国之夜”旅游交流会在德国举行

2024年03月08日09:02 | 来源：人民网-国际频道
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 人民网柏林3月7日电 （记者刘仲华）全球规模和影响力最大的旅游业综合展会——柏林国际旅游交易会举办期间，中国旅游集团旅行服务有限公司（中旅旅行）作为独家赞助商携手柏林旅游展于3月6日晚举办了“中国之夜”旅游交流会。中国驻德国大使馆公使曾颖如、文化处参赞王守涛，柏林展览公司首席执行官马里奥·托拜厄斯，德国旅行协会主席诺伯特·菲比格和近300位来自世界各地的旅游行业专家、国家旅游机构代表、知名旅游企业代表以及旅行社代表参加。

中旅旅行代表与参展客户在展会上交流互动。 刘伟刚摄

中旅旅行代表与参展客户在展会上交流互动。 刘伟刚摄

王守涛在致辞中表示，中国旅游市场规模不断扩大、旅游基础设施不断优化，日前已针对德国等部分国家实施了15天旅游免签政策，后续将围绕在华出行、旅游支付、酒店景区预定等旅游接待服务方面推出优化举措，期待未来能够深化旅游业务的交流合作。

中旅旅行相关负责人表示，公司将着力为入境客人打造丰富多元的文化旅游产品，不断加强外语服务团队建设，与银联国际等携手在入境旅游支付便利方面提供解决方案。同时，公司将进一步发挥在境外签证中心、旅行社国际化布局方面的优势，为国际旅游者提供全方位的服务。欢迎全球旅行供应商来到中国，饱览中国美景、感受中国魅力。

活动现场，主办方精心筹备了旅业交流会，泥塑、剪纸等非遗体验活动让嘉宾感受到了中华文化的魅力。北京市文化和旅游局还为“中国之夜”活动特别准备了“来自北京的礼物”，融合了“双奥之城”“中轴骑行”“精彩非遗”“健康养生”四大主题线路，并送上北京冬奥会吉祥物龙年新春特别版“龙墩墩”纪念品，颇受在场嘉宾的喜爱。

本次展会期间，中旅旅行与40余家海外旅行商进行接洽，针对定制游、亲子游、跟团游等产品线路深度交流，有助于进一步开拓德语市场、恢复发展入境业务。

(责编：燕勐、刘慧)

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