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综述丨国际旅游企业看好中国市场机遇

2024年03月08日08:43 | 来源：新华网
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　　新华社柏林3月7日电　综述｜国际旅游企业看好中国市场机遇

　　新华社记者李超　杜哲宇

　　2024柏林国际旅游交易会7日在德国柏林闭幕，今年展会上不少参展商表达了对中国市场的积极展望，期待在中国入境和出境游市场抓住更多机遇。

　　美国旅游公司锦伦首席商务官、执行副总裁戴尔·贝里奇在展会上告诉新华社记者，随着世界各地前往中国的航线加快恢复，该公司针对中国的入境游业务正在复苏。“很显然，中国市场的惊人潜力将会重新得到释放，我们很有信心。”

　　贝里奇说，中国是一个“巨大且重要的市场”。中国最近出台的相关政策更加便利人们前往中国旅游。“全球还有那么多游客没去过中国，他们都想去自己没去过的地方看一看。”

　　柏林国际旅游交易会始创于1966年，是世界上规模最大的旅游业综合性展会之一。今年的展会为期三天，吸引约170个国家和地区的约5500家参展商。

　　像往年一样，不少中国展商也出现在今年的会场。黄山风景区在此次展会上不仅呈现当地自然、人文特色，还重点介绍针对海外游客优化的旅游线路，在快速增长的中国入境游市场寻求合作机遇。

　　黄山风景区展台负责人介绍，不少国外旅游公司对黄山风景区充满兴趣，景区也希望通过参展帮助国外游客更好了解前往黄山旅游的路线，为其充分提供便利。

　　出境旅游的中国游客同样是参展商关注的重点。乌干达的达吉兹旅游公司经营多条野生动物探险路线，覆盖乌干达、肯尼亚、坦桑尼亚等多个非洲国家。公司负责人道格拉斯·阿西姆韦在展会现场告诉记者，中国游客对观赏非洲自然景观和野生动物都很感兴趣。为了方便与中国游客交流，更好定制行程，公司还专门找了中文翻译负责沟通。

　　“中国市场有很多机遇，我们很重视这个市场，未来希望能有机会和中国的旅游公司合作，让更多中国游客有机会来非洲，亲身体验这里的美丽和神奇。”阿西姆韦说。

　　来自智利的南方公司是一家游轮探险公司，开设的旅游线路跨越南美洲多个国家，连接麦哲伦海峡、火地岛、比格尔海峡等著名景点。公司负责人弗雷德里克·吉耶马尔对记者说，自己对中国很感兴趣，去过很多中国城市，对中国的美景印象深刻。

　　“如今，来南美洲旅行的中国游客也开始增加。除了知名的城市和景点，还有不少人选择坐游轮去南极旅行，”吉耶马尔说，“中国市场充满潜力，我们很看好它的发展。”

(责编：崔越、崔译戈)

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