新华社开普敦3月7日电 综述｜非洲能源大会看好中南能源合作前景

新华社记者王雷 王晓梅

2024年非洲能源大会于7日在南非立法首都开普敦结束。不少与会人士表示，看好中国和南非能源合作前景。

出席大会的南非矿产资源和能源部长格韦德·曼塔谢在记者会上回答新华社记者提问时表示，与中国的贸易对南非经济来说非常重要，南非将继续积极与中国开展贸易与合作。

参加此次大会能源展的“绿色出租车”公司是一家提供绿色出行解决方案的南非交通运营企业。公司董事总经理阿米安·范德默韦在接受新华社记者采访时说，她很看好中国电动汽车在南非的前景，就销量、质量和电池性能而言，中国的电动汽车更胜一筹，因此在南非有着美好的未来。

来自中国武汉的易路能源技术有限公司是参加此次大会能源展的十余家中国企业之一。公司总经理毛小波对记者说，他看好中国能源企业在南非的发展前景，希望借助此次展会为南非家庭提供完整的能源解决方案。

参展的深圳市亿派能源有限公司从事锂电池业务。公司销售经理任家炀告诉记者，中非合作十分重要，可以令双方受益。中国与非洲建立了良好的关系，中国企业愿意与非洲国家开展更多合作。

非洲能源大会是非洲最重要的能源会议暨展会，致力于推动非洲的能源投资、贸易和创新。大会每年举行一次，今年大会主题为“非洲能源转型从愿望到行动——实现可持续和繁荣的未来”。

本届大会为期3天，包括政府官员、企业高管、业界专家和能源用户在内的4000多名与会者参加。此外，还有200多家企业参加大会的能源展，展示推动非洲能源转型、促进能源行业变革的尖端技术和解决方案。

3月5日，人们在南非开普敦参观2024年非洲能源大会能源展上的中国企业展台。新华社记者 王雷 摄

(责编：崔越、崔译戈)