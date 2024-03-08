新华社里约热内卢3月7日电 专访｜“中国高质量发展为全球能源转型作出重要贡献”——访淡水河谷对外事务总监比斯卡西

新华社记者陈威华 赵焱

“中国高质量发展正在为全球能源产业转型作出重要贡献。2023年，淡水河谷得以提前两年达成在巴西境内实现100%可再生能源供电目标，这里面就有中国造光伏组件和备件的一份功劳。”巴西矿业巨头淡水河谷公司对外事务总监比斯卡西日前接受新华社记者书面专访时说。

对这家世界500强企业来说，2023年是成果斐然的一年。这一年，淡水河谷共向中国出口1.86亿吨优质铁矿石，占其全年铁矿石销量的61.7%；截至去年，该公司累计向中国出口铁矿石总量超30亿吨。比斯卡西说：“这对我们具有非常特殊的意义，因为去年恰逢淡水河谷第一船铁矿石出口中国50周年。”

对华合作50年来，淡水河谷见证了中国市场营商环境的持续改善。比斯卡西说：“近年来，中国出台外商投资法实施条例等政策措施，不断优化外商投资环境。我们在实际工作中，也切实感受到中国政府对外资企业的关心、重视和支持，中国政府对我们关切的问题总是能及时做出回应并帮助解决。”

他回忆说，去年年底，因涉及新的铁矿石进口许可证制度，淡水河谷运往中国的铁矿石清关效率受到影响。“为此，我们联系了上海市商务委员会和中国五矿化工进出口商会，反映了我们的实际情况和面临的挑战。令我们感动的是，他们在了解情况后，第一时间为我们提供悉心指导和帮助，让我们的业务得以顺畅进行。正是这样的服务意识和工作效率，让中国持续成为外商投资兴业的热土。”

近年来，淡水河谷也见证了中国高质量发展对全球能源行业的推动作用。比斯卡西说：“中国高质量发展对全球能源转型的贡献，淡水河谷深有体会。去年7月，我们在巴西米纳斯州的‘塞拉多骄阳’太阳能园区达到最大发电产能，相当于一座拥有80万居民的城市一年的用电量。园区使用的便是中国企业提供的光伏组件和备件，这是淡水河谷与中国在能源转型领域紧密合作的典范。”

他强调，中国积极推动传统产业不断优化升级并已取得丰硕成果，淡水河谷从中看到了重要发展机遇。“近年来，我们开发了一系列创新脱碳解决方案。我们期待凭借优质铁矿石产品和创新解决方案，助力中国钢铁行业早日实现脱碳和绿色转型。”

比斯卡西表示，中国自2006年起一直是淡水河谷最大的市场，自2014年起一直是其50%以上铁矿石产品的销售目的地。同时，中国也是淡水河谷采矿、基建、物流等设备和服务的关键供应国。“我们已经取得的成果离不开中国，未来的发展同样需要中国。”

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