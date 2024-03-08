新华社布加勒斯特3月7日电（记者张改萍）欧洲人民党7日决定提名现任欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩为领衔候选人，代表该党参加6月的欧洲议会选举。

欧洲人民党当日在罗马尼亚首都布加勒斯特进行了党主席的选举。作为唯一候选人，冯德莱恩赢得489张选票中的400张，以81.79%的得票率当选，获得欧洲人民党的领衔候选人提名，从而为其竞选连任欧盟委员会主席铺平了道路。

冯德莱恩7日表示，为欧盟服务是“一生的荣幸”。她承诺致力于欧洲的和平、繁荣和安全，增强欧洲的经济竞争力，维护法治，并打击非正常移民。

欧洲人民党大会于6日至7日在布加勒斯特召开，2000多名代表与会。除选举党主席外，大会还讨论了经济和就业、安全和国防以及代际团结和公平等议题。

冯德莱恩现年65岁，自2019年12月起担任欧盟委员会主席。今年2月19日，冯德莱恩所属政党德国基督教民主联盟（基民盟）正式支持她竞选连任欧盟委员会主席。基民盟是欧洲人民党的成员党，欧洲人民党是欧洲政坛影响力最大的中右翼党团。

欧盟委员会主席人选由欧盟理事会和成员国政府首脑共同决定。按惯例，欧洲议会选举中得票率最高的党团领衔候选人将获得欧盟委员会主席提名。欧洲议会选举将于今年6月6日至9日举行。

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