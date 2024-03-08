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中方呼吁国际社会加紧推动苏丹问题政治解决

2024年03月08日05:55 | 来源：新华网
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　　新华社联合国3月7日电　中国常驻联合国代表团临时代办戴兵7日在安理会苏丹问题公开会上发言，呼吁国际社会加紧推动苏丹问题政治解决。

　　戴兵说，苏丹冲突持续延宕，造成大量平民伤亡和严重人道危机，令人痛惜。国际社会应共同努力，推动苏丹问题政治解决，让和平早日实现。目前最紧迫的课题是尽快停火止战。中方呼吁有关各方相向而行，推动局势尽快降级降温，为启动和谈创造条件。同时，苏丹冲突引发严重人道危机，保障人道物资准入十分重要。中方呼吁国际社会特别是传统出资方继续加大对苏丹援助，帮助苏丹和地区国家人民缓解人道困难。

　　戴兵说，中方欢迎非洲联盟（非盟）、东非政府间发展组织（伊加特）和苏丹邻国为斡旋苏丹危机所作努力。苏丹问题事关地区整体和平稳定。国际社会要继续支持非盟、伊加特等地区组织在苏丹问题上发挥关键作用，尊重苏丹主权和领土完整，避免外部强加解决方案。同时，安理会处理苏丹问题要同非盟等区域组织加强协调，同地区斡旋形成合力。安理会有关行动要有助于外交努力，避免激化矛盾。

　　戴兵说，近期，联合国苏丹过渡时期综合援助团根据安理会第2715号决议要求完成撤出。中方希望联合国同苏丹坦诚沟通，共同探讨契合苏丹实际需要的合作。同时，要总结援助团的成败经验，在同苏丹今后合作中切实增进相互信任，为苏丹和平发展提供实实在在的支持。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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