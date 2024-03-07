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将对瑞士等6国试行免签 中国对外开放再释利好

2024年03月07日23:59 | 来源：中国新闻网
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中新社北京3月7日电 (徐雪莹 薄雯雯 谢雁冰)对于中国将对瑞士等6国试行免签，多位专家7日接受中新社记者采访时表示，此举展现了中国开放包容的态度，有助于增进中欧人员往来，密切双方经贸等领域合作。

当日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在全国两会记者会上表示，从3月14日起，中方将进一步对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6国试行免签政策。

“中国单方面免签，体现出开放包容的态度。”中国外交学院副院长高飞说，中国通过免签等多种方式促进人文交流和人员往来，展现了推动自身开放、加强国际合作的政策取向。

欧盟“让·莫内”讲席教授、中国人民大学欧盟研究中心主任王义桅认为，消费、旅游、文体等成为中国重要的经济增长点，科技自立自强、发展新质生产力亦需加大优秀人才的互动交流，积极扩大开放，加强人员流通、人才流动利好中欧双方。

去年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年，双方各层级交流对话全面重启。中欧班列开行1.7万列，联结欧洲25个国家219个城市。王毅在会上指出，“中欧关系的正确定位应当是伙伴，主流基调应当是合作，关键价值应当是自主，发展前景应当是共赢。”

“中欧之间有高度的产业互补性，作为欧亚大陆两端的主要经济体，双方合作有助于促进欧亚大市场一体化建设。”在中国人民大学重阳金融研究院研究员、合作研究部主任刘英看来，在贸易投资、气候变化、数字经济、科技教育等领域，中欧合作有巨大的前景和空间。步入数字经济时代，双方在产业创新、科技创新、发展新质生产力等方面形成合作，有助于推动经济快速增长。

北京外国语大学区域与全球治理高等研究院教授崔洪建亦指出，中国开放再释利好，对瑞士等6国试行免签，展现了中国对中欧全面战略伙伴关系的准确理解，中欧是重要的贸易与经济投资伙伴，理应密切往来、相互沟通、增进福祉。

刘英指出，当前世界经济下行压力较大，地缘政治冲突挑战严峻，有的国家试图“脱钩断链”“去风险”，实质是去全球化，中国却反其道而行之，这既是中国构建制度型对外开放的举措，也是推动高质量共建“一带一路”的组成部分，有助于推动构建开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化。

“民心相通依靠人员交流，加强中外人文交流，对于增进各国政治互信、文化交融亦有极大推动和提升作用。”刘英说。(完)

(责编：袁勃、赵欣悦)

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