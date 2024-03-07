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巴黎奥运会开幕式门票方案敲定

2024年03月07日08:32 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月6日电　法国内政部长热拉尔德·达尔马宁5日宣布巴黎奥运会开幕式门票方案。32.6万人届时将持票在塞纳河畔观看开幕式，其中近七成为受邀免费观看。

　　这是法国巴黎塞纳河和城市景观（2020年6月18日摄）。新华社记者高静摄

　　达尔马宁在参议院（议会上院）听证会上说，7月26日举办开幕式时，10.4万名购票观众可在下游观看，另有22.2万人将持免费票在上游观看。出于安全考虑，免费票不会如先前设想的那样通过公开注册方式向公众发放，而是仅限于受邀者。

　　美联社援引法国内政部官员的话报道，免费票将按配额分配给赛事举办地的居民、当地体育协会以及相关组织方及其合作伙伴。受邀者需接受安全检查并使用二维码通行。

　　达尔马宁估计，除持票观众，当天预计还有20万人在沿河以及可以俯瞰塞纳河的建筑上欣赏开幕庆典，另有5万人在位于巴黎的“粉丝区”观看。

　　2023年7月17日，船艇参加彩排。当日，巴黎奥组委在法国塞纳河上进行了一场奥运会开幕式迷你彩排。新华社记者高静摄

　　巴黎奥运会定于7月26日至8月11日举行，残奥会定于8月28日至9月8日举行。与往届不同，今年奥运会将首次在运动场外举办开幕式。依据法新社说法，就观众规模而言，这届开幕式将打破以往纪录。

　　负责巴黎地区安保的官员马克·纪尧姆在听证会上说，开幕式上，将有180艘船沿塞纳河航行约6公里，其中94艘将搭载运动员。

　　据美联社报道，约10500名运动员将乘船巡游，穿过巴黎中心地带。这些船只最终会行至夏乐宫，开幕式和庆典的其余部分将在那里继续进行。

　　安全起见，开幕式前后以及举办期间，法国政府将关闭以巴黎为中心、半径150公里范围内所有机场和领空。另外，法国安全部门已着手对约100万人展开风险筛查，其中包括运动员、记者、私人保安以及居住在关键基础设施附近的人。（王鑫方）

(责编：崔越、刘洁妍)

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