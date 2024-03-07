新华社北京3月6日电 法国总统埃马纽埃尔·马克龙5日敦促西方盟友力挺乌克兰，再次提到他上周发表的争议性言论，即不排除向乌克兰派遣西方部队。

2023年10月5日，在西班牙格拉纳达，前来参加第三届欧洲政治共同体领导人会议的法国总统马克龙抵达阿尔罕布拉宫。新华社记者连漪摄

马克龙当天在访问捷克时说：“毫无疑问，欧洲正在接近一个时刻，当这个时刻来临，我们必须不再懦弱。”

马克龙说，虽然他不希望事态升级，但是欧洲需要对正在发生的现实保持理性，欧洲国家应考虑他提出的派兵乌克兰言论，“这是战略上的跃进，我认为这正是欧洲需要的”。

20多个欧洲国家的领导人以及美国、加拿大代表2月26日在法国首都巴黎举行支持乌克兰国际会议。马克龙在会上表示不排除向乌克兰派遣部队。这一言论遭大多数欧洲联盟和北大西洋公约组织国家领导人反对及否认，一些国家表态称，己方没有这一计划，与“派兵”言论拉开距离。

捷克总统彼得·帕维尔5日说，乌方盟友应寻求“新的援乌方式”，西方国家不会越过“想象中的红线”。在他看来，北约国家可在乌克兰训练乌军，这“并不违反国际规则”。

针对马克龙的最新说法，德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯5日访问瑞典时回应，马克龙这番宣示勇气的言论对解决当前的俄乌冲突没有帮助。

皮斯托里乌斯当天在新闻发布会上说：“至少从我的角度来看，我们真的不需要讨论派出地面部队的问题，也不需要讨论有多少勇气的问题。”

美国白宫5日表示，乌克兰从未寻求西方派遣部队。白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比告诉记者，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基“并没有要求这样做，他只是要求提供武器弹药，从未要求过外国军队为乌克兰而战”。

一些法国官员表示，可派人去乌克兰执行扫雷等任务，而非直接与俄军交战。

北约先前在公开场合表示不会向乌克兰派遣部队，担心俄乌冲突升级为北约与俄罗斯间冲突。然而，不少西方国家向乌克兰提供大量先进武器装备，并培训乌军士兵，还有一些西方国家的雇佣兵赴乌克兰作战。

克里姆林宫先前警告，如果西方国家向乌克兰派兵，北约与俄罗斯的直接冲突将“不可避免”。（刘江）

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