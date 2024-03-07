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海地局势混乱 总理回国遇阻

2024年03月07日08:30 | 来源：新华网
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新华社北京3月6日电 随着海地治安形势急剧恶化，过渡政府总理阿里埃尔·亨利试图回国平息局势，但归途遭遇多重阻碍。海地首都太子港一所警察学院5日遭到武装团伙袭击，联合国方面说，海地首都太子港“暴力升级”已迫使至少1.5万人撤离。

亨利上周前往肯尼亚，寻求达成一项协议，以成立一支由联合国支持的多国安全部队，打击海地国内帮派武装。

据美联社报道，5日下午，亨利乘坐从美国新泽西州起飞的包机抵达波多黎各首都圣胡安。跟踪数据显示，航班原本飞往海地邻国多米尼加，但在中途盘旋后转向波多黎各。就在亨利抵达波多黎各数小时前，多米尼加政府宣布立即暂停与海地所有空中交通。据多米尼加媒体报道，亨利被拒绝入境该国。

法新社报道说，波多黎各里科州州长办公室发言人5日晚间证实，亨利飞机曾在当地降落，但“我不知道他是否还在波多黎各”。

随着海地国内乱局不断升级，太子港杜桑·卢维杜尔国际机场部分航班被迫暂停。亨利回国面临阻碍。

海地是全球最贫穷国家之一。2021年7月7日，时任总统若弗内尔·莫伊兹遇刺身亡，留下权力真空，帮派势力愈加猖獗，在对抗政府、削弱国家机构、控制民众等方面变得更有组织，导致海地暴力犯罪高发，深陷政治、安全、发展、人道多重危机。

2022年12月，海地过渡政府与部分党派和民间团体达成国家政治过渡共识协议，决定在18个月内恢复民选国家机构。根据协议，过渡政府应在2023年举行大选并在2024年2月将权力移交民选政府。然而，因安全形势难有改善，大选至今未能举行。

自今年2月29日起，多个帮派武装袭击太子港警察局、警察学院等设施，要求亨利下台。

本月2日晚，帮派武装突然袭击位于太子港的国家监狱和克鲁瓦-德布凯监狱，导致多名狱警伤亡，数千犯人越狱。

过渡政府3日宣布太子港所在的西部省进入为期72小时紧急状态并实施宵禁，要求警方“动用一切合法手段”执行宵禁、抓捕罪犯。美联社援引专家估算数据报道，太子港近八成区域已遭黑帮控制。

据法新社报道，5日，太子港一所警察学院遭到武装团伙袭击，800多名学员正在这里接受训练。海地警察联合会说，增援部队抵达后，武装团伙被击退。太子港局势稍有缓和，部分交通恢复，商店重新开业，店铺、银行和加油站外排起长队。

联合国秘书长发言人斯特凡纳·迪雅里克表示，“暴力升级”已迫使太子港局势最严峻地区至少1.5万人撤离。据联合国数据，海地帮派争夺势力范围的冲突引发人道主义灾难，逾30万人流离失所，逾520万人需要援助，约占全国人口近半数。

联合国安理会定于6日举行闭门会议，讨论这场危机。联合国驻海地特别代表玛丽亚·伊莎贝尔·萨尔瓦多将远程向安理会通报情况。（刘曦）

(责编：崔越、刘洁妍)

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