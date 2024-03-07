新华社吉隆坡3月6日电 综述｜马来西亚学者：对华友好促进国家发展 美西方不应干涉马中合作

新华社记者毛鹏飞 汪艺

马来西亚总理安瓦尔近日在不同场合指出西方国家存在“恐华症”，批评美西方强迫他国选边站。多名马来西亚专家学者5日对新华社记者表示，马来西亚走独立自主发展道路，马中合作有利于国家发展，重视对华合作是马来西亚的选择，美国等西方国家应予以尊重，不应强加干涉。

马来西亚国际伊斯兰大学政治学者李佩敏接受新华社记者采访时说，事实证明，与中国保持良好关系有利于马来西亚经济发展，马来西亚理应坚持这一政策。“马来西亚是一个主权国家，对国家的（发展）方向和外交政策拥有充分的自主权。独立自主的决定使马来西亚能够为自身国家利益服务，而不是为其他国家的利益服务。”

李佩敏认为，中国一直尊重东盟国家的自主权。从长远来看，如果美国继续向东盟国家施压，强迫它们违背自身国家利益，它们可能会与美国渐行渐远。

马来西亚诺丁汉大学国际关系学者朱莉娅·罗克尼法德表示，东盟国家对中国充满期待，不仅是为推动这些国家疫后经济复苏，更是为促进其自身整体发展。“美西方低估了东盟国家对中国的期待程度。”

她说，美西方在亚太地区通过拼凑美英澳三边安全伙伴关系等做法，不断搅动地区安全局势。与此形成鲜明对比的是，中国与东盟国家通过加强经贸关系、开展技术合作来发展伙伴关系。

马来西亚是中国在东盟的第二大贸易伙伴和第一大进口来源国。中国连续15年保持马最大贸易伙伴地位，连续多年成为马主要投资来源国。马来西亚克南加投资银行近日发布研究报告认为，来自中国的市场需求将成为推动马来西亚2024年出口增长的重要力量。

马来西亚经济研究院经济学家尚卡兰·南比亚尔告诉新华社记者，加强与中国的合作，可以让马来西亚共享中国推动经济高质量发展带来的机遇。

南比亚尔说，如今，中国正充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，不断塑造发展新动能新优势。“我认为，包括马来西亚在内的发展中国家应抓住中国推动经济高质量发展带来的机遇，与中国在人工智能、汽车工业、金融科技、高铁等领域开展合作，相信它们能获益颇丰。”

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