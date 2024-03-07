新华社北京3月6日电 题：马来西亚拒绝选边站说明了什么

新华社记者许苏培

马来西亚总理安瓦尔近日批评美国等西方国家强迫他国选边站，强调美西方不应阻碍马来西亚和中国发展友好关系。对美西方说“不”，展现的不光是安瓦尔的政治远见，更指向了一种更为广泛的全球趋势：越来越多国家开始认清美西方靠贩卖“安全焦虑”搞阵营对抗以遏制中国发展的意图，而随美西方起舞只会错失与中国合作共赢的发展机遇。

2024年1月28日，在马来西亚中华大会堂总会大厦，演员们在舞台上表演。为庆祝中国和马来西亚建交50周年，“马中友好之夜”暨2024马来西亚中国青少年艺术节开幕式28日晚在马来西亚中华大会堂总会大厦举办。新华社记者 程一恒 摄

安瓦尔4日在澳大利亚墨尔本出席2024年东盟－澳大利亚特别峰会时指出，西方国家存在“恐华症”，马来西亚和中国之间没有问题，西方国家不应阻碍马来西亚与其重要邻国中国发展友好关系。事实上，安瓦尔此前已在多个场合批评美西方煽动“恐华情绪”，认为大国竞争压缩了马来西亚的生存和发展空间。安瓦尔2月接受英国《金融时报》采访时说，“为什么我一定要和一个利益集团绑在一起？我不认同这种对中国的强烈偏见，这种‘中国恐惧症’。”

安瓦尔拒绝选边站，是立足于马来西亚自身发展作出的理性务实选择。中马多年来务实合作为两国人民带来了实实在在的利益。马来西亚是最早响应“一带一路”倡议的共建国家之一，也是共建“一带一路”早期收获最丰硕的国家之一。2017年，马来西亚首次将“一带一路”倡议写入其年度经济报告，并指出“一带一路”建设为其经济发展带来巨大机遇。2009年至今，中国连续15年保持马来西亚最大贸易伙伴国地位，而马来西亚则是中国在东盟框架内的第二大贸易伙伴。马中关丹产业园、厦门大学马来西亚分校、马来西亚金新铁路……一个个惠及两国人民的项目落地开花，不断夯实两国合作基础。近年来，马来西亚政府推行“昌明大马”理念，提出2030年新工业大蓝图、国家能源转型路线图等多项振兴经济措施，探索未来发展之路。中国在人工智能、数字经济、新能源等新兴领域位居全球领先水平，与中国深化合作无疑将为马来西亚发展转型提供更多、更好的技术支持和发展机遇。无论是过去、现在还是未来，合作共赢始终是两国关系的发展主线。

从更深层次看，安瓦尔的立场也代表了广大发展中国家对中国发展贡献和发展道路的真切认同。中国倡导的人类命运共同体理念日渐深入人心，中国是机遇不是威胁，这一认知在国际社会获得广泛认同。国际货币基金组织分析显示，中国经济增速每提高1个百分点，亚洲其他地区的产出就会增加约0.3%。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效以来，中国作为重要参与者和积极推动者，对RCEP贡献良多，为自由贸易、多边主义和区域经济一体化注入信心，也为充满冲突、问题和挑战的世界经济带来了发展契机。与此同时，中国提出的三大全球倡议聚焦世界和平发展与繁荣，强调各国命运与共，得到了全球广泛认可。中国式现代化主张以互利共赢理念发展国与国之间的友好合作关系，也拓展了发展中国家走向现代化的途径选择。曾任马来西亚投资发展局主席的马吉德在媒体撰文说：“中国式现代化进程有力证明，不同社会有可能发展出不同的现代化道路和形式。马来西亚对学习不同发展模式持开放态度。只有承认和包容多种现代化模式，才能更加全面地相互理解，从而实现世界文明的和谐共生。”

这是中国－马来西亚钦州产业园区（2020年10月6日摄，无人机照片）。1991年，中国应邀出席在吉隆坡举行的第24届东盟外长会，正式和东盟建立对话关系。2020年，双方实现互为第一大贸易伙伴的历史性突破，中国－东盟关系已成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范。新华社记者 周华 摄

从国际格局看，美国为了维护自身霸权地位，抱持冷战思维不放，不断制造假想敌、挑动集团对抗，与全球促和平、谋发展的时代主流背道而驰。越来越多国家开始认清：大国竞争不是时代主题，零和博弈不是正确选择，立足于自身发展才是优先逻辑。实际上，随着自身实力和话语权的增强，越来越多的发展中国家在国际舞台上更加敢于发声，无论是在乌克兰危机、巴以问题上，还是在积极加入金砖合作机制、放大发展叙事上，拒绝被西方利益绑架，拒绝选边站队，站在历史正确的一边、人类进步的一边，成为更加普遍的选择。英国伦敦经济与商业政策署前署长罗思义认为，美国正失去“控制世界和迫使其他国家牺牲本国利益的能力”，除了英国等少数盟友为了美国利益违背本国利益外，世界上绝大多数国家不会这样行事。“它们不是在支持中国或支持美国，而是在支持自己，目标是壮大自身。正因如此，它们不愿意为了美国利益牺牲本国利益。”

面对错综复杂的国际局势，拒绝成为大国博弈的棋子，对美西方主导的选边站队说“不”，是大势所趋。谋和平、求发展才是时代主流，坚持战略自主、维护稳定发展是国际社会的共同心声。正如安瓦尔此前对美国副总统哈里斯所说，“我们想专注于对我们最有利的事情”。

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