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共和党人黑利退出美国总统竞选

2024年03月07日08:18 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月6日电（记者熊茂伶 胡友松）美国前常驻联合国代表、共和党人妮基·黑利6日宣布退出美国2024年总统竞选。

　　黑利当天上午在其家乡南卡罗来纳州发表讲话宣布这一决定。黑利退选后，美国前总统特朗普成为共和党目前唯一的主要总统竞选人。

　　黑利在讲话中祝贺特朗普即将再次成为共和党总统候选人，但没有直接为他“背书”。黑利还说，美国国债将压垮经济，国会失能持续恶化，不能让美国被分歧撕裂。特朗普在社交媒体上嘲讽黑利在“超级星期二”初选中“惨败”。

　　美国十几个州和领地5日举行2024年总统选举“超级星期二”党内初选。共和党初选中，特朗普赢下14个州进一步扩大党内竞选领先优势，而黑利仅拿下1个州。民主党初选中，美国现任总统拜登赢下15个州，仅输掉美属萨摩亚。

　　美国媒体认为，拜登、特朗普距离再次对阵又近了一步。近期一项民调显示，超过40%的美国选民对拜登、特朗普再次交手的前景“感到沮丧”。

　　初选是美国总统选举的第一阶段。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁）

(责编：崔越、刘洁妍)

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