新华社加德满都3月6日电（记者易爱军）组建新联合政府两天后，尼泊尔总理普拉昌达6日扩大内阁，增加了来自4个政党的16名内阁成员。

尼泊尔总统府6日发表声明说，包括3名副总理在内的16名内阁成员当天宣誓就职。普拉昌达当天还给两天前就职的3名部长分配了具体职务。

根据尼泊尔总统府声明，来自普拉昌达领导的尼共（毛主义中心）的纳拉扬·卡吉·什雷斯塔就任副总理兼外交部长。2023年1月因国籍问题丢掉副总理兼内政部长职务的民族独立党主席拉比·拉米恰恩则重返原岗位，担任副总理兼内政部长。

尼共（联合社会主义者）是目前新联合政府另一执政伙伴。尼共（毛主义中心）发言人阿格尼·萨普科塔对媒体说，新联合政府仍在就其他政党加入联合政府事宜开展磋商。

尼泊尔2022年11月举行大选，没有一个政党能够在联邦议会众议院获得多数席位。当年12月底，普拉昌达在尼共（联合马列）等政党支持下就任联合政府总理。尼共（联合马列）后来退出联合政府，尼泊尔大会党加入联合政府。本月4日，普拉昌达中断与尼泊尔大会党合作，再次将尼共（联合马列）引入联合政府并改组内阁。

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