新华社开罗3月6日电（记者王尚）萨那消息：也门政府海岸警卫队的消息人士6日对新华社记者说，也门胡塞武装当天用导弹袭击了一艘在亚丁湾行驶的货船，造成至少2名船员死亡。

该名不愿透露姓名的消息人士说，这艘“悬挂巴巴多斯国旗、由美国公司所有”的散货船名为“真正信心”号，6日中午遭到胡塞武装导弹袭击。袭击造成船身严重受损，至少2名船员死亡、3名船员受伤，还有3人下落不明。货船上共有20名船员和3名武装警卫。货船遭袭起火后，幸存船员被迫使用救生艇撤离。

也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚6日晚发表声明说，该组织当天向“真正信心”号货船发射了数枚导弹。导弹准确击中目标，并造成船只起火。

英国驻也门大使馆通过社交媒体确认了这次袭击，称至少2名船员死亡。多家美国媒体援引匿名美国官员消息报道，这次袭击造成2名船员死亡、6人受伤，幸存人员被迫弃船逃生。包括美国军舰在内的多国船只正在事发现场评估情况并协助救援。

英国海上贸易行动办公室当天也报告说，“真正信心”号货船遭袭受损，船员已被迫弃船。目前“真正信心”号处于无人控制状态。

这是胡塞武装针对红海商船发动袭击以来首次造成人员死亡。2月18日，胡塞武装曾用导弹攻击英国货船“鲁比马尔”号，导致船只严重受损并最终在3月1日沉没于红海，船上人员并未受伤，被安全撤离。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装多次使用无人机和导弹袭击红海水域相关目标。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭。（参与记者：邓仙来）

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