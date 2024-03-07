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向“新”而行，中国经济将提供更多合作机遇（和音）

2024年03月07日07:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国将持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，不断以自身新发展为世界带来新动力、新机遇    

　　

　　“5%左右的增长预期目标彰显中国经济的雄心和信心”“新质生产力有助于推动中国高质量发展，有利于推进中国式现代化”“中国经济增长稳定、市场广阔，与中国合作极具吸引力”……国际社会关注中国全国两会，看好中国经济社会发展潜力，期待中国为世界经济复苏注入更多正能量。

　　2023年中国经济“成绩单”成色十足，展现出强大的韧性。过去一年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，中国全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%，增速居世界主要经济体前列。按可比价计算，去年中国经济增量超过6万亿元，相当于一个中等国家一年的经济总量。事实证明，中国经济仍是全球经济增长重要引擎，拥有巨大发展潜力。

　　2024年5%左右的增长预期目标凸显中国经济之“稳”，释放出明确的、积极的信号。中国稳定的增长预期不仅可以更好凝聚发展共识，也能给复苏乏力的世界经济带来宝贵的确定性。中国具有显著的制度优势、超大规模市场的需求优势、产业体系完备的供给优势、高素质劳动者众多的人才优势，科技创新能力在持续提升，新产业、新模式、新动能在加快壮大，发展内生动力在不断积聚，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变也不会改变。

　　中国经济向“新”而行，不断塑造发展新动能新优势。发展新质生产力是中国推动高质量发展的内在要求和重要着力点。加快发展新质生产力，必将为高质量发展提供更强劲的推动力、支撑力。国际舆论普遍关注到“新质生产力”写入今年的中国政府工作报告，认为新质生产力“已成为中国以创新和科技进步赋能经济发展的战略基石”。2023年，中国电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口突破万亿元，同比增长近30%；数字经济加快发展，5G用户普及率超过50%；可再生能源发电装机规模历史性超过火电，全年新增装机超过全球一半……传统产业加快转型升级，战略性新兴产业蓬勃发展，未来产业有序布局，先进制造业和现代服务业深度融合，一批重大产业创新成果达到国际先进水平，中国现代化产业体系建设取得重要进展。《爱尔兰时报》网站报道认为，中国全国两会讨论新质生产力，将在一个更加智能的信息时代推动战略性新兴产业和未来产业发展。

　　中国经济在高水平对外开放中释放活力潜力，与各国实现互利共赢。主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放，推动外贸质升量稳，加大吸引外资力度，推动高质量共建“一带一路”走深走实，深化多双边和区域经济合作……一系列务实举措增强国内国际两个市场两种资源联动效应，传递出中国坚定不移扩大高水平对外开放的信号。国际投资者继续看好投资中国的机遇，“要想保持全球竞争力，必须在中国市场磨砺”成为许多跨国公司的共识。中国持续推进高水平对外开放，不仅有力推动自身经济发展，也给各国提供合作共赢的机遇，有利于共同做大全球经济发展的“蛋糕”。

　　回顾过去一年，多重困难挑战交织叠加，中国经济波浪式发展、曲折式前进，成绩来之不易。新的一年，中国将锚定目标，笃行实干，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，不断以自身新发展为世界带来新动力、新机遇。

　　《 人民日报 》（ 2024年03月07日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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