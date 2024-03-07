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中方呼吁国际社会保持同阿富汗当局的对话接触

2024年03月07日05:56 | 来源：新华网
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　　新华社联合国3月6日电 中国常驻联合国副代表耿爽6日在安理会阿富汗问题公开会上发言，呼吁国际社会保持同阿富汗当局的对话接触。

　　耿爽说，阿富汗临时政府执政两年半来，阿国内局势总体稳定，经济民生有所改善，地区合作持续拓展。这些积极进展值得肯定。同时，阿富汗在人道局势、经济发展、恐怖威胁等方面面临的挑战依然严峻。安理会应更加全面客观地认识阿富汗形势，更加理性务实地规划解决之道，为阿富汗实现稳定发展、融入国际社会发挥积极建设性作用。

　　第一，优先推进对阿务实合作。近年来，地区国家通过区域合作机制同阿富汗开展能源供应、交通运输、通关便利等领域合作，给阿富汗人民带来实惠。国际社会一方面要保障对阿人道援助，另一方面要结合阿需要，在替代种植、清除地雷、恢复阿银行系统、便利贸易投资等方面提供更多帮助，为阿长远发展提供助力。

　　第二，保持同阿富汗当局的对话接触。国际社会要通过与阿当局耐心沟通，推动其逐步增强对外界的理解和信任，采取更多积极举措，回应国际社会期待。要为对话接触创造有利条件，避免预设前提，向阿强加方案。作为建立信任的重要一步，安理会应该适时调整制裁机制，恢复对阿当局有关人员的旅行禁令豁免。有关国家对阿的非法单边制裁应该立即终止，阿海外资产也应该立即得到返还。

　　第三，支持阿富汗当局继续坚定反恐。联合国秘书长报告表明，踞阿恐怖势力依然活跃，持续威胁阿和地区国家安全。中方期待阿当局切实履行承诺，采取坚决有力措施，打击“东伊运”“伊斯兰国”等恐怖组织，铲除滋生恐怖主义的土壤。面对恐怖主义这一人类公敌，各方都应摒弃地缘政治算盘和意识形态偏见，拒绝双重标准或选择性反恐，共同维护国际反恐合作大局。

　　耿爽说，作为阿富汗友好邻邦，中国将继续坚定支持阿富汗的和平与发展，为阿富汗人民提供力所能及的帮助。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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