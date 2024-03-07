新华社耶路撒冷3月6日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列民政局高级规划委员会6日批准，将在巴勒斯坦约旦河西岸犹太人定居点新建3426套住房。

以色列财政部长斯莫特里赫当日在声明中说，这些住房分布在约旦河西岸的马阿勒阿杜明、埃弗拉特、克达尔等三个定居点内。过去一年，以色列共在巴勒斯坦被占领土批准兴建18515套定居点住房。

另据巴勒斯坦瓦法通讯社6日报道，巴总统府发言人阿布·鲁代纳表示，巴方拒绝并谴责这一定居点扩建项目，该做法不会给任何一方带来安全，

2月22日，约旦河西岸犹太人定居点马阿勒阿杜明附近发生枪击事件，造成至少8人受伤，3名枪手被击毙。袭击发生后，以色列极右翼人士、财政部长斯莫特里赫要求批准在约旦河西岸犹太人定居点新建数千套住房，以此报复此次袭击事件。

犹太人定居点问题是巴以和谈主要障碍之一。以色列在1967年第三次中东战争中占领东耶路撒冷和约旦河西岸部分地区，此后开始在这些地区兴建犹太人定居点。巴方坚持，除非以方完全停止犹太人定居点建设，否则拒绝恢复和谈。

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