新华社华盛顿3月6日电 热点问答丨拜登和特朗普在“超级星期二”后还要闯几关

新华社记者

美国2024年总统选举5日迎来所谓“超级星期二”党内初选，加利福尼亚、得克萨斯、北卡罗来纳等十几个州以及美属萨摩亚举行初选。美国多家主流媒体测算，民主党籍现总统约瑟夫·拜登和共和党籍前总统唐纳德·特朗普分别在多州胜出，各自扩大党内竞选领先优势。

距离大选“对决”，他们两人还需要闯几关？

特朗普的两道“关”

特朗普面临两道关卡：刑事诉讼和竞选资金。他身陷四起刑事诉讼，合计受到91项罪名指控，是美国历史上首位受到刑事起诉的前总统。

特朗普否认全部指控，声称这些起诉带有政治动机。分析人士认为，这些诉讼确实可能削弱他的胜选几率。选民对特朗普受刑诉的看法撕裂，有人认为它是民主党旨在“摧毁”特朗普的协同行动，也有人质疑一个两次遭国会众议院弹劾、面临一系列起诉的人竟然还能留在总统竞选角逐中。

无论选民看法如何，这些审判对特朗普而言势必分散他相当程度的精力，且随着事态演变也可能最终影响选民在11月5日大选投票日的决定。

美国圣安塞尔姆学院政治学教授克里斯托弗·加尔迪耶里告诉新华社记者，仅是审判可能不会阻碍特朗普再次当选，但如果他最终被定罪，则可能导致部分选民“流失”。

法律诉讼也将给特朗普的竞选之路带来额外的财务负担和压力。最近公开的财务文件显示，特朗普可供政治运作的竞选资金明显落后于拜登。今年2月初时，特朗普阵营现金储备约为3000万美元，而拜登阵营账户有近5600万美元。

据彭博社报道，2023年特朗普花费5120万美元用于支付法律费用。他还有额外的2350万美元可供使用。这些资金预计将在今年7月左右耗尽，届时适逢共和党全国代表大会确定总统候选人、总统大选竞选活动正式开始之时。

最近几周，特朗普被处以超过5亿美元罚款。特朗普因四起刑事诉讼还可能面临更多罚金处罚。

拜登的“抗议票”

拜登任内伴随着高通胀以及一系列国内政策导致低支持率，此外他在乌克兰危机、巴以冲突等问题上的政策立场也颇受争议。

在2月27日晚结束的密歇根州初选投票中，拜登击败党内竞争对手，但密歇根州超过10万民主党选民在选票上勾选“不作承诺”选项，即选民只表达党派倾向，但不支持某个具体候选人，也被美国媒体称为“抗议票”。

密歇根州有大量阿拉伯裔美国人，他们不满新一轮巴以冲突爆发以来拜登政府“拉偏架”，一些活动人士发起名为“倾听密歇根”的活动，推动民主党选民通过初选向拜登表达抗议，敦促美国政府停止为战争提供资金、呼吁停火。

“倾听密歇根”活动组织者表示，他们的目标是1万人投“不作承诺”，是一次“抗议投票”。最终，超10万人响应。

美国“铁锈带”上的密歇根州是大选“摇摆州”，其选情向来备受关注。“摇摆州”北卡罗来纳州民主党策略师道格拉斯·威尔逊认为，巴以冲突将成为左右选民的大事之一。

独立选民是道大“关”

要想获得美国总统选举胜利，独立选民支持至关重要。美国盖洛普咨询公司2023年发布的一份民调显示，超过四成美国人自称“独立选民”。布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特告诉新华社记者，独立选民对品格问题尤其敏感，因此特朗普需要在这一重要的选民群体中做很多工作。

对特朗普而言，除了官司缠身、开销吃紧，他攻击性强、出言不逊的个性也可能让特定选民群体感到被冒犯，进而导致部分独立选民、立场偏中间派的选民与特朗普疏远。不少美国媒体认为，特朗普不尊重女性、军人、记者和残疾人等群体。

不少独立选民对目前初选的设计也感到不满。“团结美国”组织的创始执行董事尼克·特罗亚诺说，初选制度未能让独立选民参与进来。在22个州的总统初选中，独立选民被禁止投票，这2400万左右的选民在没有选择的情况下最终“被迫接受党派被提名人”。

美国民众越来越厌倦“只能选出不受欢迎的总统”。“独立人士并没有真正的发言权。这对我们国家来说有点悲哀。”33岁的选民惠特尼·塔拉里科说。

按照美国宪法，总统候选人需要由其所属政党提名或作为独立候选人参选，但各州对候选人推举设置重重限制，在绝大部分州中，选举实际上是由民主、共和两党包办。路透社/益普索近日发布的民调显示，超过一半的美国受访者表示他们对现行制度不满意。

初选是美国总统选举的第一阶段，民主、共和两党竞选人在此期间争夺各自党派总统候选人提名。5日的“超级星期二”有十几个州和美国领地的选民当天为竞选人投票。初选结束后，两党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：熊茂伶、胡友松、邓仙来、孙丁、李洁、柳丝、海洋、郭倩）

(责编：袁勃、赵欣悦)