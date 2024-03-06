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中国－阿尔及利亚经济论坛聚焦合作新机遇

2024年03月06日15:49 | 来源：新华网
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　　新华社阿尔及利亚塞提夫3月5日电（记者吴天雨）中国－阿尔及利亚经济论坛（塞提夫专场）5日在阿尔及利亚塞提夫省塞提夫市举行，阿尔及利亚议会和政府代表、中国驻阿尔及利亚大使李健及两国商界人士约260人出席。

　　李健在致辞中说，中阿两国经贸合作发展势头强劲，阿尔及利亚始终是中国企业一致看好的优质市场。塞提夫省是阿东部重要的经济、工业和商业枢纽，在农业、矿产资源、制造业、旅游文化等领域都极具发展潜力，期待塞提夫省成为中阿务实合作的桥头堡。

　　塞提夫省省长穆斯塔法·利马尼说，阿中两国有着根深蒂固的历史联系，希望这种战略关系在两国商界人士努力下得到发展。阿尔及利亚正大力推动经济多样化，投资环境和商业环境得到改善，期待两国企业加强在塞提夫省的互利合作。

　　论坛期间，阿尔及利亚政府部门代表向与会者详细介绍阿贸易政策、市场准入条件，两国商界人士就合作需求进行了对接。

　　3月5日，在阿尔及利亚塞提夫，塞提夫省省长穆斯塔法·利马尼在论坛现场致辞。新华社记者 吴天雨 摄

　　3月5日，在阿尔及利亚塞提夫，中国驻阿尔及利亚大使李健在论坛现场致辞。新华社记者 吴天雨 摄

　　这是3月5日在阿尔及利亚塞提夫拍摄的论坛现场。新华社记者 吴天雨 摄

(责编：崔越、崔译戈)

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