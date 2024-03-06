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欧盟出台首个《欧洲国防工业战略》

2024年03月06日15:47 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔3月5日电（记者 付一鸣）欧盟委员会5日公布欧盟首个《欧洲国防工业战略》，就加强欧盟国防工业能力明确了长期愿景。

　　欧盟委员会当天发布新闻公报说，该战略概述了欧洲国防技术与工业基础当前面临的挑战，以及充分发挥其潜力的机会，并确定了未来方向，目标包括：确保到2030年，欧盟内部国防贸易额至少占欧盟国防市场额的35%；稳步推进国防采购欧洲本土化进程，到2030年，在欧盟境内国防采购的份额至少达到国防采购预算的50%，到2035年增至60%。

　　负责数字政策和竞争事务的欧盟委员会执行副主席玛格丽特·韦斯塔格表示，欧洲安全局势发生了根本性改变，成员国激增的国防预算应“共同投资并投资欧洲”，并使欧洲“从危机应对模式转向结构性防御预备模式”。

　　欧盟内部市场委员蒂埃里·布雷东表示，欧洲必须尽快加强国防技术与工业基础能力，以提高国防工业的产量和生产速度。

　　欧盟委员会当天还提出《欧洲国防工业计划》的立法提案以及确保国防产品能够及时供应的措施框架。根据计划，欧盟将在2025至2027年动用15亿欧元预算，继续增强欧洲国防技术与工业基础的竞争力。

(责编：崔越、崔译戈)

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