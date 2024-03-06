新华社泰国孔敬3月6日电（记者林昊 万后德）由中国东方电气集团国际合作有限公司承包建设的泰国孔敬府乌汶叻水面漂浮光伏电站5日并网发电，助力泰国可再生能源发展。

这是3月5日拍摄的泰国孔敬府乌汶叻水面漂浮光伏电站（无人机照片）。新华社记者 林昊 摄

泰国乌汶叻水面漂浮光伏电站位于泰国东北部孔敬府，是泰国电力局第一个集水面光伏、清洁水电、高效储能系统及智慧能源管理系统于一体的示范性电站工程项目。

泰国电力局高级主管集拉蓬在当天的并网发电仪式上表示，中方企业及其合作伙伴在项目建设中发挥重要作用，确保项目成功并网发电。建设水面漂浮光伏电站是泰国实现清洁能源生产、保障电力供应稳定的重要一步，项目提供的清洁能源将造福当地社区和经济发展。

中国驻孔敬总领事馆总领事刘红梅说，乌汶叻水面漂浮光伏电站项目技术先进，不仅是泰国电力局的示范性电站工程项目，也是中泰在泰国东北部的合作亮点。项目的成功合作得益于中泰双方企业共同努力，相信项目并网发电将为泰东北部民众带来更多福祉。

这是3月5日拍摄的泰国孔敬府乌汶叻水面漂浮光伏电站（无人机照片）。新华社记者 林昊 摄

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