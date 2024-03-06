新华社联合国3月5日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽5日表示，中方将继续同国际社会一道，支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）以及其他人道机构在加沙开展工作，为早日平息加沙战火、缓解人道危机、落实“两国方案”、实现中东长治久安作出不懈努力。

耿爽在联大关于近东救济工程处问题会议上表示，巴以新一轮冲突爆发以来，加沙发生了前所未有的人道灾难。近东救济工程处的存在与工作，对200多万加沙民众获得国际人道援助不可或缺、无法替代。工程处员工冒着生命危险，用自身的努力和牺牲构筑起加沙民众的生命线。

耿爽说，令人不安的是，工程处近来遭到系统性的攻击和指责，受到以色列单方面的抵制和不公正对待，中方对此表示严重关切和坚决反对。中方支持联合国对工程处员工受到的有关指控开展独立、公正调查，呼吁以色列和有关各方为调查提供一切配合。同时，绝不能因开展调查而否定甚至破坏工程处的工作，更不能攻击工程处以及其他人道机构的救援人员。

耿爽说，在当前这样极端困难的情况下，中断对工程处的支持，无异于剥夺加沙民众最后的生存希望，无异于集体惩罚所有那些依赖于工程处的巴勒斯坦民众。中方呼吁有关捐款国充分考虑加沙民众特别是妇女儿童的灾难性处境，以加沙人道救援大局为重，立即恢复对工程处的供资。

耿爽表示，实现加沙立即停火，是国际社会的压倒性呼声，也是联合国安理会早该作出的决定。但是，由于一个常任理事国的持续阻挠，安理会迟迟未能就此采取行动。中方呼吁这个国家秉持公正和负责任态度，不要继续站在国际社会对立面。斋月即将到来，这对广大穆斯林来说是一段十分神圣的日子。以色列应该立即停止对加沙的军事进攻，停止对巴勒斯坦人民的强迫迁移，切实履行占领方义务，保障人道物资准入，保障包括工程处在内的人道机构和人员的安全。

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