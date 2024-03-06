新华社开普敦3月5日电（记者王雷 王晓梅）2024年非洲能源大会5日在南非立法首都开普敦开幕，探讨实现非洲能源转型的可持续解决方案。

今年的大会也是第16届非洲能源大会，主题为“非洲能源转型从愿望到行动——实现可持续和繁荣的未来”。

非洲能源大会组委会负责人莉兹·哈特在大会讲话中说，“非洲需要制定自己的能源转型道路”。虽然非洲需要加入限制温室气体排放的全球行动，但公平的能源转型必须以承认和解决非洲各经济体的严重能源赤字为前提。

南非矿产资源和能源部长格韦德·曼塔谢发表讲话说，要消除能源贫困，实现公平的能源转型。他说，需要通过包括煤炭、天然气等传统能源以及核能、可再生能源在内的多元化能源解决方案，确保所有人都获得负担得起且可靠的能源。

本届大会为期3天，包括政府官员、企业高管、业界专家和能源用户在内的4000多名与会者将参加多场会议、论坛及小组讨论会。此外，还有200多家企业参加大会的能源展，展示推动非洲能源转型、促进能源行业变革的尖端技术和解决方案。

非洲能源大会是非洲最重要的能源会议暨展会，致力于推动整个非洲大陆的能源投资、贸易和创新。大会每年举行一次，旨在汇聚行业领袖、政策制定者、投资者和利益攸关者讨论重要问题、探索机遇并塑造非洲的能源未来。

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