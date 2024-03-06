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“超级星期二”初选　拜登、特朗普各自扩大党内领先优势

2024年03月06日15:44 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月5日电（记者熊茂伶　胡友松）据美国多家主流媒体测算和报道，现任总统拜登和前总统特朗普分别在5日举行的2024年总统选举“超级星期二”多州民主党初选和共和党初选中胜出，各自扩大党内竞选领先优势。

　　当天，加利福尼亚、得克萨斯、北卡罗来纳、弗吉尼亚等十几个州以及美属萨摩亚举行初选。据美国媒体已宣布的测算结果，在民主党初选中，拜登赢下15个州，仅输掉美属萨摩亚；在共和党初选中，特朗普已赢下12个州，美国前常驻联合国代表黑利拿下佛蒙特州，阿拉斯加州和犹他州共和党初选结果尚不清楚。

　　美联社的报道认为，拜登和特朗普各自在“超级星期二”党内初选中取得大胜，让两人距离在今年大选中再次对阵又近了一步。据估计，拜登最早本月19日可锁定民主党总统候选人提名，特朗普最早本月12日可锁定共和党总统候选人提名。

　　两人已视对方为大选对手。拜登5日发表声明说，若特朗普重返白宫，美国将再次陷入“混乱、撕裂和黑暗”。特朗普在当晚的讲话中炮轰拜登及其移民、经济、外交政策等，称美国现在就很“撕裂”。

　　多项民调显示，多数美国人不希望看到拜登、特朗普再次交手。弗吉尼亚州选民马琳·塔克对新华社记者说，她对拜登和特朗普的健康状况表示担忧，很遗憾看到今年大选可能是4年前的翻版。加利福尼亚州选民埃米莉·斯梅表示，无论是拜登还是特朗普，都不能代表她的政治立场。

　　初选是美国总统选举的第一阶段。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁）

(责编：崔越、崔译戈)

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