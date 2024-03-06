新华网雅典3月6日电（陈刚）记者在此间获悉，从今年4月1日起，中国到希腊的航线运力将得到翻倍的提升，希腊相关方面已做好充足的准备迎接中国旅客。

中国国际航空公司（国航）5日在与雅典国际机场举行的联合发布会上表示，自4月1日起到夏季旅游季结束，国航北京至雅典的直飞航线将从每周三班增加到每周五班。

国航雅典营业部总经理范何云介绍说，在航班数量增加的同时，国航将使用更加宽敞现代的空中客车A350型飞机，进一步增加座位容量。

国航于2017年开通了北京至雅典的直航航线。根据雅典国际机场的数据，仅两年时间，这条航线就使中国游客的到访量翻了一番。

希腊国家旅游组织总监索菲亚·拉扎里杜表示：“中国市场对我们非常重要。在疫情爆发前，中国市场是增长速度最快的市场之一。我们相信，我们可以超过疫情前的到访量。”

雅典国际机场2023年的数据显示，中国游客的到访量已恢复到了2019年水平的90％。

另据中国驻希腊大使馆公参赖波介绍，吉祥航空公司将于4月2日开通上海到雅典的直飞航线，每周直飞三个航班。

4月份之后，从中国国内到希腊雅典的直飞航班数量和运力将大幅提升，国内直飞的线路也将从北京一地增加到北京、上海两地。

雅典国际机场公关与营销总监约安娜·帕帕佐普卢此前接受记者采访时表示，雅典国际机场今年将为中国游客提供更多服务，具体包括为旅客提供中文信息服务标识，在机场免税店聘用会讲中文的人员，提供中国旅客易于接受的扫码支付服务，此外还将在机场大厅推出可以提供中文服务的移动机器人。

约安娜·帕帕佐普卢说，“雅典国际机场正在努力打造对中国旅客友好的服务环境，有很多措施都是为中国旅客量身定制的，期待着与中国旅客一起度过愉快的龙年。”

希腊国家旅游组织秘书长迪米特里斯·弗拉加基斯接受记者专访时表示，希腊正在准备为中国游客提供适合他们需求和品味的综合旅游服务产品。他说，希腊和中国都是文明古国，希腊正在努力丰富旅游中的文化、健康、美食等元素以迎接中国游客。

据希腊旅游部门统计，2023年约有6.9万人次中国游客到访希腊，预计今年这一数字可能达到10万人次以上。

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