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韩中城市友好协会韩中经济合作中心成立仪式举行

2024年03月06日14:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网首尔3月6日电 （记者莽九晨）韩中城市友好协会韩中经济合作中心成立仪式于3月5日下午在首尔举行，中国驻韩国大使邢海明、韩中城市友好协会会长权起植、韩国广播公司（KBS）前理事长南永振等中韩双方各界人士100余人出席活动。

邢海明在致辞中指出，中韩建交32年来，两国各领域交流合作特别是经贸合作取得丰硕成果，给两国和两国人民带来巨大利益，也为世界发展繁荣作出重要贡献。

邢海明表示，中国将持续扩大高水平对外开放，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，欢迎包括韩国在内的各国企业深耕中国市场、加强对华合作，共享中国发展的机遇和红利。希望韩方同中方一道努力，推动两国经贸合作提质升级，更好造福两国和两国人民。

权起植表示，韩中建交以来，两国经贸合作迅速发展，已成为共同繁荣和发展的伙伴。韩中城市友好协会成立韩中经济合作中心，是希望能够为促进两国经济合作和企业间交流作出贡献。韩中经济合作中心将努力成为促进韩中企业家交流与合作的窗口和桥梁。

(责编：燕勐、刘慧)

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