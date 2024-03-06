人民网罗马3月5日电 （记者谢亚宏）3月3日，由意大利华侨华人佛教总会举办的舞龙舞狮大巡游活动在普拉托隆重举行。中国驻佛罗伦萨总领馆代总领事管仲奇，普拉托市市长马泰奥·比弗尼、普拉托市文化局局长西蒙·曼加尼，侨领刘光华、黄树林、董邦云等嘉宾出席活动。

参与活动嘉宾合影。主办方供图

管仲奇向广大中意友人致以新春的美好祝福并表示，在普拉托市市政府的大力支持下，舞龙舞狮巡游已发展成为普拉托传统迎新庆祝活动，希望以此为契机在龙年进一步弘扬中华传统文化，促进中意文化交流互鉴，增进两国人民友谊。

比弗尼向意大利民众和中国侨胞致以龙年的良好祝愿，表示此类活动将助力当地民众交流互鉴、和谐共处，携手共建美好家园。

随后，在金锣声中，龙狮舞动，瑞气升腾，舞龙舞狮队伍壮观地行进在普拉托华人街上，大巡游活动掀起高潮，引来了数万名当地侨胞以及普拉托市民围观，人山人海，场面蔚为壮观。舞龙舞狮预示着风调雨顺，欣欣向荣，物富民丰，国泰民安。

最后，活动在普拉托城堡广场举行了盛大的庆祝仪式，并表演了意大利传统舞旗。此次舞龙舞狮大巡游活动不仅丰富了普拉托市民的文化生活，也展现了中华文化的博大精深。

据悉，普拉托居住着近5万温州籍华人，普拉托与温州已缔结为友好城市，两地经贸、文化和民间交往密切，在产业交流、人才教育等方面的合作富有成果。

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