人民网伦敦3月5日电 （余颖）2024“美好安徽与世界对话”安徽文旅座谈会近日在英国旅游城市巴斯举办。来自英国巴斯市政府、英格兰国家旅游局、西英格兰旅游局、英国出境组团社、旅行商、英国旅行作家协会的逾70位嘉宾应邀品味徽风皖韵。

活动现场。主办方供图

天下第一奇山黄山、世界文化遗产皖南古村落宏村、佛教名山九华山……安徽文旅宣传片让英国嘉宾第一次近距离体验安徽的美好自然风光、历史文化和城市发展。安徽省文化和旅游厅领导班子成员蔡小莉在会上重点推介了安徽的文旅资源。她说，英国是安徽重要的入境旅游客源市场，两地文化旅游交流合作密切，近年来，安徽多次组团来英国开展文化和旅游交流活动。欢迎大家来安徽打卡，感受徽风皖韵的独特魅力。蚌埠、宣城、合肥和芜湖四市的文旅局长也在现场作旅游推介，展示各自城市的文旅特色。

中国驻英国使馆文化处公使衔参赞李立言在视频致辞中表达了对本次安徽文旅座谈会的热烈祝贺，期待未来开展更多中英文化旅游合作。中国驻伦敦旅游办主任张力在致辞中说，希望安徽加强同英国各城市的文旅交流与合作，为推动新时期中英人民间的传统友好和交往作出贡献。

英格兰国家旅游局西南地区发展主管罗宾·特约尔、西英格兰旅游局局长凯瑟琳·戴维斯介绍了英国当地旅游产业发展与旅游资源现状。巴斯市市长迪内·罗梅罗代表巴斯市欢迎安徽文旅代表团的来访，期待安徽与巴斯市展开文化旅游交流合作。

活动现场。主办方供图

座谈会现场氛围活跃，嘉宾反响热烈。以“徽风皖韵 寻味英伦”为主题的祁门红茶推介，让现场来宾感受中国红茶的醇香和独特韵味。英国旅行商尼古拉斯库克还特意向主办方咨询了解安徽文房四宝，计划将其纳入旅游产品设计内容，并打算组团前往安徽。

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