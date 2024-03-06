人民网柏林3月5日电 （记者刘仲华、李强）3月5日至7日，中国文化和旅游部驻法兰克福旅游办事处组织来自北京、上海、江苏、浙江、安徽、湖南、广东、海南、四川、云南、陕西、哈尔滨、赣州等13个省（市）的文旅机构、旅游企业以及航空公司等单位的近百名中国展团代表齐聚德国柏林，集体亮相柏林国际旅游交易会，全方位展示中国旅游形象，深度推介中国文化和旅游资源。

陕西腰鼓队在中国馆开幕式上为嘉宾表演。人民网记者 刘仲华摄

柏林国际旅游交易会是全球规模最大、影响力最强的旅游交易会之一，被誉为全球旅游业的“奥林匹克盛会”，始创于1966年。今年的展会占地16万平方米，共设27个展厅，来自五大洲170多个国家和地区的5500多个展商参加。占地面积400多平方米的中国展区整体设计以“你好！中国”为主题，突出“文旅融合”特色，将文化和旅游元素与现代设计线条完美融合，通过立体与平面相结合、实物与图片相映衬的形式展现中国旅游的独特魅力和丰富多彩的旅游资源。

3月5日展会首日，中国展台举办“2024柏林国际旅游交易会中国馆开幕式”活动，向来自世界各地的旅游业界人士推介中国的文化旅游资源，并推出“你好！中国”的全新标志和口号语，积极推动中国入境游的复苏。

中国驻德国大使馆公使曾颖如在开幕式上表示，中国文化旅游资源丰富，旅游基础设施完善，旅游行业门类齐全，中国正张开双臂热烈欢迎国际游客的到来。中国驻法兰克福旅游办事处成立于中国实行改革开放政策初期的1984年3月，今年正好是办事处成立40周年。可以说，中国驻法兰克福旅游办事处是中国旅游业不断发展的重要见证者、推动者和实践者。希望各位朋友、各位业界同仁继续关注支持中国旅游业的发展，积极投身中国旅游市场、共享中国发展红利，共同推动全球旅游业兴盛繁荣。

参加中国馆开幕式的嘉宾们在“你好 中国” 展台前合影留念。人民网记者 刘仲华摄

德国旅游协会主席诺伯特·菲比格在开幕式上对中国馆开幕表示祝贺，对中国推出的免签等便利化措施表示欢迎。据最新统计数据，2023年中国出境旅游人数超过1亿人次，接待入境游客超过8200万人次。在刚刚过去的春节假期，中国跨境游市场更是全面复苏，春节期间出境游超过360万人次，入境游达到323万人次。中国游客走向世界，中国也迎来越来越多的国际游客，中国旅游业的全速回归正为全球旅游业的复苏重振注入强大信心和前进动力。

文化作为旅游的资源，丰富着旅游的内涵，旅游作为文化的载体，使文化走得更远，以文促旅、以旅彰文，二者相辅相成、相得益彰。展会期间，中国馆通过场内场外、线上线下的多种推广方式，立体生动展现中国文化和旅游的魅力。主办方还举办了“欢乐时光”商务社交活动，邀请各国展商莅临中国展台，欣赏中国表演，参与体验活动，并与海内外同行进行深入交流和互动。

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