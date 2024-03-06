伊朗内政部长瓦希迪4日宣布，在本月1日举行的第12届议会选举和第六届专家会议选举中，45个议席的得票数未达到法定要求，因此将于4月下旬就这些议席举行第二轮选举。

(责编：王禹蘅、崔译戈) 分享让更多人看到