人民网讯 由中国式现代化理论研究知名专家、清华大学教授戴木才撰著的《大道维新：中国式现代化》（多语种），近日由外文出版社以中、英、法、西、德、日、俄、阿拉伯文等8语种出版发行。

该书立足中国式现代化与全球治理视角，从“世界现代化进程中的中国现代化”入手，系统介绍中国式现代化到底“新”在哪里、中国式现代化的世界特质是什么、中国式现代化有哪些独特内涵，最终探讨东方文明古国现代化的世界走向，回答在中国这样一个具有五千多年文明历史的国家“建设什么样的社会主义现代化强国、怎样建设社会主义现代化强国”这个根本问题。

从改革开放到中国特色社会主义进入新时代，中国式现代化道路的成功开创，经历了从“建设有中国特色的社会主义”到“建设中国特色社会主义”再到“中国特色社会主义”，从“中国式的现代化”到“中国式现代化新道路”“中国式现代化道路”再到“中国式现代化”的发展历程。中国式现代化道路成功开创的历史前提是“走自己的路”，其发展具有历史的连续性、统一性和整体性，其丰富内涵和科学定位越来越深入、越来越丰富、越来越完善，是中国共产党团结带领中国人民在实现中华民族伟大复兴的历史叙事、理论探索和生动实践中不断生发出来的，从根本上区别于西方现代化。

本书作为“中国式现代化与全球治理”丛书之一，列入“十四五”国家重点出版物出版规划项目。

作者戴木才主要从事社会主义核心价值观、中国特色社会主义理论与实践、政治伦理与中国共产党执政伦理等研究。先后在中国社会科学、哲学研究、马克思主义研究、马克思主义与现实、人民日报、光明日报、求是等报刊发表论文百余篇。出版著作10余部，多部著作入选国家主题出版图书或精品出版图书。

(责编：刘洁妍、刘慧)