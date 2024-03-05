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怕生意被“抢走”？挤压中国电商，美政客嚷嚷对小额包裹下手

2024年03月05日09:06 | 来源：人民网-环球时报
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　　【环球时报驻美国特约记者 冯亚仁 环球时报记者 张旺】美国个别政客近期对从中国进口的小额商品频频施压。据法新社2日报道，美国国会众议院美中战略竞争特别委员会主席加拉格尔声称，享受关税豁免的小额包裹进口数量出现“令人震惊的增长”，他敦促国会采取紧急措施，阻止中国企业“抢走”美国的生意和工作。

　　报道称，根据所谓的“小额豁免”机制，价值低于800美元的货物可免税进入美国。加拉格尔1日在一份声明中声称，2023年约有10.5亿批次的货物利用“小额豁免”机制免税入境美国，“同2022年相比增长了53%，这令人震惊”。法新社报道称，美中战略竞争特别委员会去年6月公布的数据显示，每天运至美国的所有“小额豁免”包裹中，来自中国电商平台希音（Shein）和拼多多海外版Temu的包裹可能占到30%以上，来自中国的此类货物所占比重则更高。加拉格尔声称，“小额豁免”使得外国企业能够逃避关税和有关“强迫劳动”的审查，“同时削弱遵守规则的美国企业”，加拉格尔还敦促国会就此事采取“紧急行动”，“否则美国零售业将被迫把业务和工作转移到中国”。

　　正如法新社所称，加拉格尔发声之际，正值美国对中国跨境电商平台加强“审查”。据美国商业内幕网站报道，美国参议员谢罗德·布朗和里克·斯科特2月23日致信拜登，呼吁其动用行政权力废除“小额豁免”，他们认为该机制损害了美国制造商、工人和社区的利益，并让“非法商品”进入美国。报道引用一家航运咨询公司估计的数据称，Temu和希音每天向美国运送的包裹超过100万个。1月，两家公司表示，他们并没有依靠“小额豁免”来实现业务增长，如果相关改革能做到公平，他们会支持。

　　复旦大学美国研究中心副主任宋国友3日告诉《环球时报》记者，美国个别政客不断叫嚣打压中国跨境电商平台，不仅是冲着电商本身，而且是在遏制中国的大背景下，认为跨境电商成为他们的一个“漏洞”，需要赶紧封堵。如果未来美国修改相关规则甚至取消“小额豁免”机制，那么美国普通消费者恐怕将面临更高昂的购物成本，美国相关的运输物流业也会受到影响。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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