美国将技术方面的对华“去风险”扩大到电动汽车领域。近日,拜登政府以潜在的“国家安全”风险为由,下令对中国电动汽车展开调查。

为确保敏感个人数据不被“受关切国家”获取,拜登于2月28日签署行政令。随后,美国商务部将目光投向嵌入中国技术的电动汽车。拜登政府希望出台相关法规或限制,以解决其声称的中国电动汽车所构成的国家安全风险问题。

美国商务部长雷蒙多称:“不难想象,能够获取网联汽车数据的外国政府,将给美国国家安全和民众个人隐私造成怎样严重的威胁。” 在周五发布的新闻稿中,美国商务部将中国视为“极其严峻的长期威胁”。

为了支撑这一危言耸听的论断,雷蒙多阐述了其想象中的未来:在美国的道路上,行驶着数百万辆来自中国的网联汽车,这意味着中国“每一天,每一分钟”都在搜集着数百万美国人的数据,并将这些数据传输回中国。

“想一想这类情境下可能带来的网络风险和间谍活动风险,确实令人害怕。”雷蒙多说。

雷蒙多将中国视为海外敌对势力,这与很多美国政府官员的看法一致。他们认为,中国有能力且有意图对美国造成伤害,从而取代美国在全球的领导地位。

但“国家安全”的另一个叙事维度,更能准确描述美国的担忧,即中美两国之间在经济方面的竞争。拜登政府内阁的多位官员承认,为避免美国汽车企业被淘汰出局,美国政府就要努力阻止高性价比的中国电动汽车在美国市场“泛滥”,而最近的行动,只是计划中的第一步。

“我不会让这种情况在我的任期内发生。”拜登表示。

拜登想要帮助陷入困境的美国车企,中国电动汽车无疑是个挑战。而作为上届美国总统,特朗普或将在11月的总统大选中成为拜登的竞争对手,拜登倍感压力,他因此需要表现出更加强硬的态度。

中国外交部发言人毛宁指控美国大搞“贸易保护主义”。然而,如今的贸易保护主义不同于以往。以前,贸易保护主义不以耸人听闻的“国家安全”为由,破坏性更小;而“国家安全”名义下的贸易保护主义,使得拜登政府的贸易保护主义不断升级,以至于发展到如今地步。

担心中国会通过智能设备向美国基础设施发起网络攻击的人,应该看看中国马路上有多少辆特斯拉,中国消费者购买了多少部iPhone。

按照他们的逻辑,解决“安全”问题的方式只有一个:完全切断中美两国之间的贸易往来。那些天天叫嚷中国威胁论的人最清楚,这并不符合美国利益。

本文编译自《中国日报》3月4日社论

原标题:Fears of lack of competitiveness drive EV scare story, not national security

出品:中国日报社论编辑室

编译:曹静 编辑:李海鹏

(责编:王禹蘅、崔译戈)