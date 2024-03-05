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巴基斯坦新当选总理夏巴兹·谢里夫宣誓就职

2024年03月05日08:32 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡3月4日电（记者蒋超）巴基斯坦新当选总理夏巴兹·谢里夫4日在巴首都伊斯兰堡总统府宣誓就职。

　　就职仪式于当天下午举行，由巴基斯坦总统阿尔维主持，巴参议院主席桑吉拉尼、国民议会（议会下院）议长萨迪克等出席。仪式结束后，夏巴兹前往总理府检阅三军仪仗队，开始履行总理职责。

　　3日，巴基斯坦国民议会举行总理选举，穆斯林联盟（谢里夫派）主席夏巴兹获得201名议员支持，当选新一任总理。根据巴基斯坦宪法，政府总理任期5年，可连选连任。

　　这是夏巴兹第二次担任巴基斯坦总理，他曾于2022年4月至2023年8月担任巴总理。

　　2023年8月，阿尔维批准解散国民议会，此后巴进入看守政府期。2024年2月8日，巴举行新一届国民议会选举投票。计票结果显示，本届国民议会选举中任何政党或独立参选人集团均未单独获得过半数议席。经过连日多轮协商，巴基斯坦主要政党穆斯林联盟（谢里夫派）与人民党达成一致意见，同意组建联合政府，并一致推举夏巴兹竞选新一届政府总理。

(责编：崔越、崔译戈)

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