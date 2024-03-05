新华社曼谷3月4日电 专访｜中企助力泰国汽车产业转型——访泰国工业联合会副主席素拉蓬

新华社记者林昊

泰国工业联合会副主席兼汽车产业俱乐部发言人素拉蓬近日接受新华社记者专访时表示，中国汽车企业近年来加速进入泰国市场，不仅让更多泰国民众开上了电动车，也促进了泰国汽车产业发展转型，拉动投资和就业，带动泰国经济发展。

素拉蓬认为，中国汽车制造商将产品带到泰国，让更多泰国民众以可接受的价格开上电动车，这是中国车企和品牌在泰国市场获得成功的重要原因。虽然电动车使用和维护成本低于传统燃油车，但过去电动车价格高昂，普通消费者接受程度有限。

根据泰国工业联合会的数据，2023年泰国乘用车销量约为40.7万辆，其中纯电动车销量超过7.3万辆，比上一年增长603.66%。上汽名爵、长城、比亚迪、广汽埃安、长安汽车和哪吒汽车等中国品牌均在泰国市场推出电动车，受到消费者欢迎。另据泰国陆路交通厅数据，2023年泰国新上牌纯电动车超过80%为中国品牌。

在素拉蓬看来，中国车企的到来推动了泰国汽车产业尤其是电动车制造的发展，让泰国进一步意识到建设充电桩等基础设施以支持电动车产业的重要性。

泰国长期致力于发展汽车产业，引进了众多知名车企在泰投资建厂并将产品出口国外。素拉蓬表示，随着电动车受到越来越多消费者喜爱，泰国汽车产业也需要转型，泰国应成为电动车生产基地。

素拉蓬说，多家来泰国投资的中国车企将在泰国实现本地化生产，这些企业会引入自己的供应链伙伴，进而给泰国带来投资，为泰国民众提供就业机会，助力泰国经济发展。

他说，中国车企进入泰国市场是一个正确的选择，“希望在泰国生产的电动车不仅可以满足泰国市场需求，同时也可以出口到其他国家”。

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