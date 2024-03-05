新华社华盛顿3月4日电（记者熊茂伶）美国联邦最高法院4日推翻科罗拉多州最高法院禁止前总统特朗普参加2024年美国总统选举该州初选的裁决。

3月4日，媒体在美国华盛顿的美国联邦最高法院前报道。新华社记者 刘杰 摄

联邦最高法院认为，美国宪法让国会而不是各州负责对联邦官员和候选人执行第十四修正案第三款。

美国宪法第十四修正案第三款被称为“叛乱者禁令”，禁止那些宣誓支持美国宪法后又参与叛乱的人担任公职。科罗拉多州最高法院2023年12月援引该条款并作出裁决，特朗普因参与“国会山骚乱”这场“叛乱”而不具备担任公职的资格，他的名字也就不能出现在美国2024年总统选举科罗拉多州共和党初选选票上。特朗普方面对此表示反对，并上诉至联邦最高法院。

3月4日，媒体在美国华盛顿的美国联邦最高法院前报道。新华社记者 刘杰 摄

美国媒体指出，联邦最高法院4日的裁决基本终结了通过“叛乱者禁令”阻止特朗普重返白宫的尝试。特朗普当天在社交媒体上发表简短声明欢迎这一裁决，而科罗拉多州选举官员则表示“失望”。

美国十几个州和海外领地将于5日举行2024年美国总统选举初选，这一天被美国媒体冠名为“超级星期二”。美国选举专家表示，“超级星期二”之后，今年大选局势或进一步明朗。目前，特朗普领跑共和党初选，美国现任总统拜登领跑民主党初选。

初选是美国总统选举的第一阶段。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁）

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