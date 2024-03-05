新华社开罗3月4日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚4日发表声明说，胡塞武装当天向在阿拉伯海行驶的一艘“以色列船只”发射了多枚导弹，并使用无人机和导弹攻击了数艘在红海航行的美国军舰。

萨雷亚说，胡塞武装当天首先使用导弹“准确打击”一艘名为“地中海天空”号货轮，随后又发射多枚导弹和多架无人机袭击了在红海行驶的美国军舰。

萨雷亚说，胡塞武装“有能力同时向红海和阿拉伯海的民船和军舰发动袭击”，该组织将加大袭击力度，直到以色列停止在加沙地带的军事行动。

公开航运资料显示，“地中海天空”号是一艘悬挂利比里亚国旗的集装箱货轮，由集装箱航运巨头地中海航运公司运营。

4日早些时候，英国海上贸易行动办公室报告了一起亚丁湾货轮遇袭事件。该办公室未透露遇袭船只名称，但报告说一艘集装箱货轮当天下午遭2枚导弹袭击，造成船体损伤，目前没有人员伤亡报告。

美国方面尚未对胡塞武装声称的军舰遇袭事件作出回应。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域相关目标。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员死伤。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

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