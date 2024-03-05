新华社维也纳3月4日电 3月4日，国际原子能机构3月理事会在维也纳国际中心开幕。中国常驻国际原子能机构代表李松大使在会上发言，阐述中方在日本福岛核污染水排海问题上的原则立场，强调中国主张强化对日本国际监督。

李松表示，日本罔顾周边国家反对和国际社会关切，已擅自向海洋排放超过2.3万吨核污染水，又于上周启动第四批排海。从来没有任何一个国家胆敢冒天下之大不韪，以这样的方式把核污染风险强加给全世界。福岛核污染水排海造成的外溢影响前所未有，远远超出日本领土或管辖范围，绝非日方可擅专的事务。日方排海对国际核安全体系构成严重冲击，日方利用国际原子能机构为其背书，对机构公信力造成严重伤害。

李松指出，中国的立场一贯明确，坚决反对日方排海，强烈敦促日本停止排海。针对日方执意推进排海活动，中方本着对海洋环境和人民健康高度负责的态度，率先主张对日本实施严格有效的国际监督。正是在以中国为代表的利益攸关方坚决主张和持续努力下，国际原子能机构秘书处形成了对福岛核污染水排海的国际监测安排。中方支持并积极参与秘书处在福岛开展监测工作，同时与日方保持沟通。中国的主张和支持，是对福岛核污染水排海国际监督监测的重要贡献；中国等利益攸关方的实质性参与，是有关国际监测安排真正实现严格、独立、有效的重要保证。

李松说，中方本着科学和负责任的态度，对日方排海正当性、安全性、生物富集等潜在危害性、日方核污染水净化装置的长期可靠性、核污染水数据的真实准确性、现行监测安排的有效性提出了质疑。东京电力公司长期失信、管理混乱、监管不力等问题，使日方所谓排海“安全、可靠”的说法根本无法令人信服。近期，能登地震对核电站的影响、福岛第一核电站发生工作人员遭核污染水溅射、福岛净化装置核污染水大量泄漏等问题，进一步印证了中方和国际社会的严重担忧，充分说明强化对日国际监督势在必行。

李松强调，福岛核污染水排海既是科学问题，也是态度问题。中方敦促日方严肃对待国内外关切，全面配合建立周边邻国等重要关切方实质参与、真正独立有效的长期国际监测安排，切实解决周边邻国的正当关切，妥善处置福岛核污染水，防止日方行径贻害全球海洋环境和人类健康。中方愿与各方继续加强沟通合作，支持并积极参与对日监测，不断强化对日国际监督，还给各国人民干净安全的海洋。

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