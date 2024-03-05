新华社加沙/耶路撒冷3月4日电 解局｜加沙停火谈判堵在哪儿？未来这一周很关键

新华社记者柳伟建 吕迎旭 王宏彬

新一轮加沙地带停火谈判3月3日在埃及首都开罗举行，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）、美国、卡塔尔和埃及派代表参加，但以色列没有派人。停火能否在大约一周后开始的斋月前实现，前景不明朗。

本轮巴以冲突已持续近5个月，哈马斯和以色列仅在去年11月短暂停火一周。随着加沙地带死亡人数超过3万，国际社会止战呼声进一步高涨。哈马斯和以色列之间非面对面的谈判究竟能取得多大进展？目前的停火谈判究竟卡在哪儿？斋月前能停火吗？新华社记者为您解局——

以色列缺席谈判

据埃及开罗新闻网报道，美国、卡塔尔和哈马斯代表团3日已抵达埃及，就斋月前加沙停火进行新一轮谈判。以色列方面未出席。

据多家以色列媒体报道，以色列3日收到哈马斯就停火协议草案的回复后，决定暂不派代表团前往。以方要求哈马斯交出目前还活着的被扣押人员完整名单，否则拒绝派人。哈马斯目前据信还扣押大约130人，其中30多人可能已死于以军空袭等原因。除名单问题，是否允许加沙居民返回北部也是双方的重要分歧点。

在关键问题上，以色列和哈马斯的最新公开表态都没有让步迹象。以方坚称在彻底消灭哈马斯前不会结束军事行动，哈马斯则说在达成长期停火协议前不会释放以方被扣押人员。停火的定义是什么、停多长时间？如何放人？双方在这些问题上卡住了。

目前以色列内部也存在分歧。据以色列公共广播公司的消息，要求哈马斯提交幸存的以方被扣押人员名单是以总理内塔尼亚胡个人的决定，并未经过战时内阁批准。

以色列主要反对党国家团结党领导人、战时内阁成员甘茨3日则在未获内塔尼亚胡批准情况下前往美国访问。其间，甘茨将分别与美国副总统哈里斯、总统国家安全事务助理沙利文以及国务卿布林肯会面。美国媒体报道，内塔尼亚胡告诉甘茨，以色列“只有一个总理”。甘茨访美凸显以色列内部矛盾，加大了内塔尼亚胡面临的压力。

美国自相矛盾

美国采用的加沙政策则显示出其局限性，也没有用更有效的方法来施压以色列。比如在人道主义救助方面，美方试图说服以色列允许更多援助进入加沙，但收效甚微。美国2日首次向加沙空投物资。

这种做法受到了不少媒体的批评。美国《政治报》援引批评人士的话说，空投物资并非必要。美国有许多方法可以影响以色列，其中最重要的就是重新考虑对以色列的军事援助。

报道援引美国中东研究所高级研究员查尔斯·利斯特的话说：“我们一边决定空投，一边继续向迫使我们这样做的一方输送武器，这更加令人不解。”

英国《卫报》也援引美国国务院前律师、目前在国际危机研究组织工作的布赖恩·菲纽肯的话说：“如果美国政府不愿意利用任何有意义的影响力来结束加沙冲突，那就只能采取这种绝望的、不充分的办法，试图在外围解决由此造成的人道主义灾难。”

此前，美方已在联合国安理会连续一票否决人道停火的决议草案，引发很多批评。此外，战事持续已对美国总统拜登的竞选活动造成影响，因此他迫切需要停火协议来消除选民的不满。

未来一周很关键

目前，哈马斯和以色列就达成协议仍然存在大量分歧，但各方均希望在斋月来临前达成协议。耶路撒冷希伯来大学国际关系专家约纳坦·弗里曼告诉新华社记者，在斋月前停火是可能的，但这取决于以方停火能否换取“大量人质获释”以及双方能否就停火的定义达成一致。

埃及外交部长舒凯里3月1日表示，埃及正与卡塔尔、美国及其他方面共同努力，力争在斋月开始前促成“停火和交换人质”。

目前在埃及的谈判可以在以色列缺席的情况下开展。哈马斯消息人士在接受卡塔尔半岛电视台采访时说，哈马斯不关心以色列是否派代表团到开罗谈判，主要是和埃及、卡塔尔方面进行磋商。哈马斯和以色列拒绝面对面谈判，由埃及和卡塔尔“传话”。

美国3日批评以色列政府在缓解加沙地带人道主义灾难方面做得不够，并呼吁“立即停火”。美国Axios新闻网站报道，拜登开始寻求通过埃及与卡塔尔向哈马斯方面施压，试图使其软化立场。

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