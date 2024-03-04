新华社北京3月4日电 题：“国家安全”幌子下的“美式”保护主义

新华社记者李蓉

美国媒体日前报道，美方将启动针对中国产联网汽车的调查，理由是中国技术或对美国构成国家安全风险。长期以来，但凡中国某个企业或行业崭露头角形成气候，美国必“有所作为”，而且并不需要像样的证据，所谓“国家安全”便是其打压中企、行使保护主义最方便快捷的幌子。

美方在声明中称，来自中国的联网车辆“可能”收集有关美国公民和基础设施的敏感数据，并将这些数据传回中国。声明还称，中国可以远程访问这些车辆，或致车辆失灵。美国商务部长雷蒙多在接受媒体采访时重复了这一立场，然而尴尬的是，主持人一针见血指出，“这不就是伪装成国家安全的贸易制裁和保护主义？”

在江苏省太仓港国际集装箱码头，一批新能源汽车即将通过专用框架运输方式出口（2023年7月11日摄，无人机全景照片）。新华社发（计海新 摄）

美国泛化国家安全概念，动用国家力量打压和制裁外国企业，几乎到了歇斯底里的地步。美国以“潜在安全威胁”为由切断北卡罗莱纳州一处军营使用的宁德时代储能电池的连接；以“港口安全”为名，计划投入巨额资金更换全美各地港口的中国产起重机，以消除“潜在威胁”；炮制各种借口，围追打压具有竞争力的中国高科技企业，将1000多家中国企业列入各种制裁清单；对生物技术、人工智能等高端技术实施管控，强化出口管制，严格投资审查，打压包括TikTok、微信等中国多款应用程序……

不仅是中国企业，任何威胁美国在军事、经济、金融、科技等领域霸权地位的企业和国家都是美国围猎的对象。一旦被美国认定为竞争对手，美国必定会动用包括经贸、外交等手段挤压其发展空间，直至其丧失竞争优势。20世纪80年代，为消除日本经济威胁，美国用胁迫手段与日本签订“广场协议”，沉重打击了该国经济元气；数年前，美国采取“长臂管辖”等种种手段“肢解”法国制造业代表性企业阿尔斯通，最终导致其主营电力业务被竞争对手美国通用电气公司收购；2018年，美国以维护国家安全为由，对欧盟等多个国家和地区的钢铁和铝产品加征关税。法国国际关系和战略研究院研究员阿里·拉伊迪在《隐秘战争》一书中指出，美国通过“长臂管辖”堂而皇之地对任何国家施压，无论盟国还是敌国，完全是“只手遮天”。

2023年7月3日，在广东省广州市的广汽埃安第一智造中心，中国新能源汽车第2000万辆下线活动现场。新华社记者邓华 摄

美国不仅动用国家机器行使保护主义，还非常擅于纠集小圈子，拉盟友一道形成“围堵圈”挤压对手生存空间。《华尔街日报》报道关注到美国市场目前销售的汽车很少是中国制造，大多数汽车的软件由西方公司开发。中国新能源汽车目前对美国行业影响有限，更和国家安全不沾边。美国这般“未雨绸缪”，无非是故意做给欧洲等盟友看，抹黑中国高端制造，带头往中国产汽车上引火，所用手段和先前打压华为等中国企业如出一辙。如此行径，让世人看清美国才是多边贸易体制破坏者、单边主义霸凌行径实施者和全球产业链供应链扰乱者。

事实上，美国搞保护主义损人也不利己。中国电动汽车行业能在短时间内崛起，正是得益于中国的对外开放政策，通过引入特斯拉等竞争力强的外国企业加速中国电动汽车行业的竞争和创新。中国汽车在全球广受欢迎，靠的是在激烈市场竞争中形成的技术创新和过硬品质。反观美国这个曾经的汽车大国，不仅在燃油时代逐渐让位于日韩和德国等多国企业，在如今电动汽车时代仍不能以合作引领行业进步，让人叹息。虽然美国极力压制中国汽车企业发展，但有见地的欧洲企业还是选择与中国合作，将新能源汽车“蛋糕”共同做大，从而实现共赢。小鹏汽车和德国大众汽车上月签订合作协议以加速电动汽车开发就是证明。

美国口中的所谓“国家安全”，谁都知道是怎么回事。雷蒙多在采访中说，中国产汽车就如同“装了轮子的苹果手机”。网友回复，“这么说，她承认苹果手机收集了全世界的数据”。谎话说多了骗的只能是自己，诚实守信不仅是做人之道，也是立国之本。

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