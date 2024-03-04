新华社华盛顿3月3日电（记者熊茂伶）美国首都华盛顿哥伦比亚特区3日举行2024年总统选举共和党初选。据美国多家主流媒体测算和报道，美国前常驻联合国代表妮基·黑利胜出，这是她在今年共和党初选中的首场胜利。

不过，黑利的首胜没有改变美国前总统特朗普大幅领跑共和党初选的局面。特朗普此前在共和党初选中连续赢下艾奥瓦、新罕布什尔、内华达、南卡罗来纳、密歇根等州。截至3日，特朗普已获得244张党代表票，黑利仅获得43张。成为共和党总统候选人须获得2429张党代表票中的至少半数以上。

黑利3日在社交媒体上说，过去8年，特朗普只带来了“混乱和分裂”。特朗普竞选团队发言人称，黑利受游说者和华盛顿内部人士青睐，而特朗普将抽干华盛顿“沼泽”，“把美国放在第一位”。

美国十几个州和海外领地将于5日举行2024年总统选举初选，这一天被美国媒体冠名为“超级星期二”。美国选举专家说，“超级星期二”之后，今年大选局势或进一步明朗。

目前，美国现任总统拜登领跑民主党初选。

初选是美国总统选举的第一阶段。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁）

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