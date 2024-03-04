新华社东京3月4日电 专访：“松下将继续深耕中国市场”——访松下控股集团全球副总裁本间哲朗

新华社记者刘春燕

中国日本商会会长、松下控股集团全球副总裁本间哲朗日前接受新华社记者专访时表示，中国营商环境令人满意，日本企业视中国为重要市场，积极推进在华业务。松下将一如既往深耕中国市场。

本间说，自2019年松下设立总部位于北京的中国东北亚公司以来，产品与服务更加贴近中国市场，在华业务连续多个财年实现较高速度增长。

本间表示，过去几年，全球经历了新冠疫情、贸易环境恶化等多重挑战，松下仍不断加强对中国市场的投资，新建生产基地17个，其中2023年新建基地3个。今年松下也已制定多个针对中国的投资计划。

本间认为，中国市场具有五大特点：市场规模巨大，智能化进程不断推进，对新技术的消化吸收能力强，具有对创新的容错能力，拥有人才储备和强韧的供应链。他强调，如今的中国不仅是制造大国，更是消费大国和创新大国。

据本间介绍，从2023年进博会开始，松下将中国业务分为“健康智能住空间”“新能源汽车零部件”“智能制造”三大领域，提出贯穿整体的“绿智造 创未来”概念。松下认为这三大领域契合中国市场需求和中国经济发展趋势。

本间介绍了松下在上述三大业务领域取得的最新进展。在新能源汽车零部件领域，松下与丰田在中国大连建立的生产车载锂电池的合资公司去年完成第三期工厂建设，已开始量产。在智能制造领域，杭州松下马达有限公司去年9月开始搬迁建设新工厂，新工厂总用地面积超过5万平方米，将于2025年4月投产。在健康智能住空间领域，目前已有35个项目在逐步展开。

本间表示，松下将继续深耕中国，并根据市场变化，把在日本所积累的养老、住宅和精密制造等方面的经验与中国市场实际相结合，助力中国制造业高质量发展。

作为中国日本商会会长，本间高度评价中国坚持改革开放以及为持续优化营商环境所做的努力。他相信，这有助于中国经济长期稳定和持续增长，将促进技术创新和产业升级。

本间还介绍了中国日本商会最近对在华日企进行的一项调查。该调查显示，多数在华日企对中国营商环境表示满意。调查还显示，半数以上日企积极推进中国业务。关于2024年以后的中国市场定位，超过半数受访企业表示，中国是“最重要的市场”或“前三位重要市场之一”。本间说，调查结果显示，在华日企经营活动日趋成熟，具备较好应对市场变化的能力。

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