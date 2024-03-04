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“中俄青年同走友谊路”活动在俄罗斯索契举行

2024年03月04日16:23 | 来源：新华网
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　　新华社俄罗斯索契3月4日电（记者张骁 郑冬睿）第四届“中俄青年同走友谊路”活动3日在俄罗斯索契“天狼星”联邦教育中心举行，两国500多名青年齐聚一堂，共享文化交流盛会。

　　本次活动由中国人民对外友好协会、中俄友协、俄中友协联合主办，系索契世界青年联欢节框架下开展的中俄双边青年交流活动，旨在庆祝两国建交75周年。

　　中国人民对外友好协会副会长袁敏道表示，青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，国家的希望在青年，民族的未来在青年。他说，中俄青年应积极践行人类命运共同体理念，向世界展现大国青年应有的担当。

　　中国青年为观众表演《彩绸》《父亲的草原母亲的河》以及合唱《莫斯科郊外的晚上》等节目，精彩的演出赢得阵阵掌声，喝彩连连。此外，中俄青年互赠礼品，现场氛围热烈欢乐。

　　中国民族民间舞舞者、中央民族大学研三学生樊婧怡说，在这次中俄青年交流活动中，“我们作为舞蹈专业的青年舞者，用肢体语言传递民族情感，用舞蹈讲好中国故事，希望让更多人了解中国”。

　　“今天的演出内容丰富，表演者技艺精湛。”俄罗斯观众尤莉娅·波洛斯科娃告诉新华社记者，很高兴看到近年来俄中两国人民友谊越来越牢固，希望未来有机会更深入了解中国文化。

　　据悉，索契世界青年联欢节于3月1日至7日举行。

(责编：曹欣悦、崔译戈)

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