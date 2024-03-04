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共话中国经济新机遇｜专访：中国市场对于跨国企业提升全球竞争力非常重要——访中国美国商会总裁何迈可

2024年03月04日16:22 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月4日电　专访：中国市场对于跨国企业提升全球竞争力非常重要——访中国美国商会总裁何迈可

　　新华社记者马峥　郭沛然

　　中国美国商会总裁何迈可（英文名：迈克尔·哈特）日前在接受新华社记者专访时表示，中国市场对于跨国企业提升全球竞争力非常重要，“要想保持全球竞争力，必须在中国市场磨砺”。

　　何迈可说，中国是全球产业链、供应链的关键一环，对于美国企业有持续的吸引力。“中国有强大的制造业和供应链，还有巨大的消费市场，中国在电动汽车领域的发展也是美企关注的焦点。”

　　中国美国商会今年2月发布的《中国商务环境调查报告》显示，2023年在华美企对中国发展前景预期进一步提升，50%的受访企业将中国列为全球首选或前三位投资目的地。报告认为，中国不仅是关键市场，更是人才和创新的重要沃土，对美国企业的全球竞争力至关重要。

　　何迈可说，在华美企对未来中国各行业营商环境态度更为乐观，对中国市场的信心持续增强。

　　去年8月，《国务院关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》对外发布；从去年12月开始，中方陆续推出多项来华签证优化措施，进一步便利中外人员往来；今年1月，便利外籍人员来华5项措施正式施行，进一步打通外籍人员来华经商、学习、旅游等方面的堵点……中国政府持续扩大开放、改善营商环境的努力，受到包括美企在内的外资企业普遍欢迎。

　　何迈可说，欢迎中国政府持续扩大开放的举措。“中国和美国之间的贸易让双方获益，美国企业将长期扎根中国。”（参与记者：郑开君、有之炘、张梦洁）

(责编：曹欣悦、崔译戈)

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