人民网乌兰巴托3月4日电 （记者霍文）中国政府向蒙古国政府提供冰雪灾害紧急援助交接仪式4日在蒙古国首都乌兰巴托国家宫举行。中国驻蒙古国大使沈敏娟当天向蒙古国总理奥云额尔登转交援助款物。

3月4日，中国驻蒙古国大使沈敏娟代表中国政府向蒙古国总理奥云额尔登转交援助款物。人民网记者 霍文摄

3月4日，捐赠仪式后，中国驻蒙古国大使沈敏娟与蒙古国总理奥云额尔登举行会谈。人民网记者 霍文摄

奥云额尔登向中方表示诚挚感谢。他说，在蒙古国遭受冰雪灾害、牧民生活面临重大困难的特殊时期，作为友好邻邦的中国率先伸出援手展现邻里风范。中国内蒙古自治区也提供了暖心支持。今年是蒙中两国建交75周年，希望两国关系发展突飞猛进，两国人民幸福安康。

沈敏娟表示，中蒙山水相连，互为友好邻邦，在灾害面前一向守望相助、互施援手。此次中国向蒙方提供紧急救灾援助，是构建人类命运共同体理念和亲诚惠容理念的又一具体体现。中方还将继续向蒙方提供支持和帮助。

2023年入冬以来，蒙古国平均降雪量创下1975年以来的最高纪录。据蒙古国官方最新统计，截至目前，罕见的极寒和暴风雪天气致使该国损失约300万头（只）牲畜，畜牧业生产和牧民生活受到严重影响。

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