人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美俄宇航员乘“龙”飞船飞赴国际空间站

2024年03月04日15:57 | 来源：新华网
小字号

　　新华社洛杉矶3月3日电（记者谭晶晶）美国太空探索技术公司的“龙”飞船当地时间3日晚从佛罗里达州发射升空，搭载4名美国和俄罗斯宇航员飞往国际空间站。

　　据美国航天局直播画面显示，“龙”飞船于美国东部时间3日22时53分（北京时间4日11时53分）搭乘“猎鹰9”火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。随后，飞船与火箭分离，继续飞向国际空间站。按计划，飞船将在美国东部时间5日3时许（北京时间5日16时许）与国际空间站对接。

　　这次任务是载人“龙”飞船第八次为国际空间站运送轮换宇航员。这次代号“Crew-8”航天任务运送的4名宇航员分别是美国航天局宇航员马修·多米尼克、迈克尔·巴拉特、珍妮特·埃普斯，以及俄罗斯国家航天集团宇航员亚历山大·格列边金。

　　据美国航天局介绍，4名宇航员将在空间站开展200多项科学实验和技术演示，包括使用干细胞创建类器官模型来研究退行性疾病，在细胞层面研究微重力和紫外线辐射对植物的影响等。

　　“龙”飞船是美国首个由私营企业建造并运送宇航员往返空间站的载人飞船，也是自美国航天飞机之后首个获美航天局认证的常规运送宇航员往返空间站的载人飞船。

(责编：刘洁妍、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部