人民网首尔3月4日电 （李帆）3月3日是旅韩大熊猫“福宝”与公众见面的最后一天，数千名韩国民众来到位于京畿道龙仁市的爱宝乐园熊猫馆与它道别。

韩国民众在爱宝乐园门口排队，等待开园。人民网 李帆摄

3月3日早上7点半，距离开园时间10点还有2个半小时，韩国京畿道龙仁市三星爱宝乐园外早已排起长龙。人们期待早早与“福宝”见面，有人甚至凌晨3点多就到了爱宝乐园。一位排在队伍前排的女士告诉记者，自己是“福宝”的忠实粉丝，“听说3月3日是‘福宝’最后一天上班，非常遗憾。不过‘福宝’回到中国后会交到自己的朋友，也会有更爱‘福公主’的中国粉丝。希望‘福宝’在中国也能快乐成长。”这位女士还说，等“福宝”回中国生活稳定后，自己一定会去中国看望“福宝”。

熊猫饲养员姜哲远和宋永宽向媒体介绍为“福宝”准备的送别礼物。人民网 李帆摄

当天，大熊猫饲养员姜哲远和宋永宽为“福宝”献上配有胡萝卜的油菜花束和用竹子制成的熊猫玩偶作为送别礼物。姜哲远说，当年去四川接大熊猫“爱宝”和“乐宝”时，正值油菜花开，香气宜人。为了让大熊猫体会到在故乡的感觉，每年春天都会在熊猫世界种植油菜花。今年为了让“福宝”在回到中国前也能再次看到油菜花，特意提前培育了鲜花，作为送给“福宝”的临别礼物。

“福宝”享用新鲜的竹子。人民网 李帆摄

据爱宝乐园介绍，由于前来与“福宝”告别的游客太多，需分批次进入熊猫世界，每轮进入馆内的游客只有5分钟的观览时间。通往熊猫世界的小路沿途也都挂满了“福宝”的照片，上面用汉语写着“福宝，要幸福！”“遇见你是奇迹，谢谢你，福宝！”等。

3月3日，“福宝”在韩国最后一次公开亮相。人民网 李帆摄

3月3日，“福宝”上完“最后一天班”。此后依据相关规定，“福宝”将在非公开环境下进行健康检疫管理和适应性训练，并于4月回国。目前，具体日期尚未公布。

“福宝”是大熊猫“爱宝”和“乐宝”的孩子。2016年3月，“爱宝”和“乐宝”入住爱宝乐园，并于2020年7月通过自然交配成功诞下大熊猫“福宝”。“福宝”是在韩国出生的首只大熊猫，它与饲养员姜爷爷和宋爷爷亲切互动的画面，被爱宝乐园宝官方账号分享到网络平台上，其憨态可掬的模样，深受韩国民众喜爱。

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